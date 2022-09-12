Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 106. gününde kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP il binası önünde oturma eylemi yapan Diyarbakır anneleri, evlat nöbetini bin 106. gününde kararlılıkla sürdürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelerek HDP il binası önünde oturma eylemi başlatan ailelerin evlat nöbeti bin 106’ncı gününde de devam ediyor. Kızı Hatun Çiçek’in 8 yıl önce 23 yaşındayken dağa kaçırıldığını ileri sürerek oturma eylemine katılan Nihan Çiçek (57), kızının hasretiyle yandığını söyledi. Bir an önce kızına kavuşmak istediğini ifade eden anne Çiçek, “8 yıl oldu kapı komşum kandırıp dağa gönderdi. Kızım aradığı zaman geleceğini söyledi beni kandırdı gelemedi. Kızım beni duyuyorsan orası sana olmaz. Kaç gel bak kardeşlerin saçlarını senin için beyaz ettiler. Gelip devletimize, askerimize teslim ol seni istiyorum, çok özledim” dedi.