Türkiye Yazarlar Birliği Erzurum Şubesinin ev sahipliğinde TYB Gençlik Koordinatörlüğü ve Erzurum Müftülüğü Gençlik Koordinatörlüğünün organize ettiği “Annelerin Dilinden Annelerin Gönlüne” şiir dinletisi programı duygu dolu anlara sahne oldu.

Şiir dinletisi programında Erzurum İl Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut, Türkiye Yazarlar Birliği Kadın Kolları Birim Başkanı Kübra Genç ve TYB yönetim kurulu üyesi Hilal Demir birer konuşma yaptılar.

Müftü Yardımcısı Müseffa Akbulut, konuşmasında ailenin İslam dininde ve toplumdaki öneminden bahsederken, Türkiye Yazarlar Birliği Kadın Kolları Birim Başkanı Kübra Genç annenin Türk dünyasındaki adlandırılması ve önemini anlattı. TYB yönetim kurulu üyesi Hilal Demir annelerin kutsallığından vurgu yaparak, “”Depremzede annelerimizin her zaman yanında olacağız. Onları asla yalnız bırakmayacağız” dedi. Konuşmaların sonunda Türkiye Yazarlar Birliği Kadın Kolları Birim Başkanı Kübra Genç, Erzurum Büyükşehir Belediyesine ve Kültür Daire Başkanlığına katkılarından dolayı teşekkür etti.

Depremzede annelere ithaf edilen gecede birbirinden güzel şiirler okundu. Atatürk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Nihavend Müzik Kulübü Hanım Ekibi’nin eşlik ettiği şiir dinletisinde zaman zaman gözyaşları da eksik olmadı. İbrahim Erkal Dadaş Kültür ve Sanat Merkezi’nde yapılan programa Erzurumlu hanımlar yoğun katılımla destek verdiler.

Şiir ve musiki ile devam eden programın sonunda programa katkıda bulunanlara teşekkür belgesi verildi.