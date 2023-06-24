Kadınlar, Haliliye Belediyesi bünyesinde yer alan millet evlerindeki kurslarda meslek öğrenirken çocukları ise hizmet veren kreş ile hem öğreniyor hem de yaşıtlarıyla eğleniyor.

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat’ın talimatları ile hayatın her alanında kadınların yanında olan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, Kadın Destek Merkezleri ve millet evlerinde meslek edindirme ve hobi kurslarını hizmete sunuyor. Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın mahallerindeki millet evinde el sanatları, dikiş nakış, kuaför, okuma yazma ve Kur-an’ı Kerim kurslarına katılan kadınlar, uzman eğitmenlerden teorik ve uygulamalı eğitim alıyor. Kadınların yoğun ilgi gösterdiği bu kurslara çocuklarıyla katılan anneler ise çocuklarını kreşe bırakmanın rahatlığını yaşıyor. Kreş hizmetinin bulunduğu millet evlerinde anneler kurslardan aldıkları eğitimlerle meslek öğrenirken, çocuklar da yaşıtlarıyla hem eğleniyor hem de eğlenceli zaman geçiriyor.

Öte yandan, Ahmet Yesevi, Süleymaniye ve Sırrın millet evlerinde hizmete sunulan kursları başarıyla tamamlayan kursiyerlere ise kurs sonunda Milli Eğitim Bakanlığı onaylı sertifika veriliyor.