Afyonkarahisar’ın bir köyün bahçesinde yavrulayan anne ortadan kaybolunca 8 minik yavru ortada kaldı. Köylüler, hayvan hakları derneklerini ile belediyeleri aramalarına rağmen hiç kimsenin yavru köpeklerle ilgilenmediği ileri sürdüler.

Afyonkarahisar’ın bir köyün bahçesinde yavrulayan anne ortadan kaybolunca 8 minik yavru ortada kaldı. Köylüler, hayvan hakları derneklerini ile belediyeleri aramalarına rağmen hiç kimsenin yavru köpeklerle ilgilenmediği ileri sürdüler.

Afyonkarahisar merkeze bağlı Değirmendere köyünde yaşayan Tercan Tosun ve Fatma Tosun çiftinin bahçesine 15 gün önce yavrulayan köpek bir süre sonra ortadan kayboldu. Bir daha anne köpeğin dönmemesi üzerine yavru köpeklerin sesini duyan çift, yardım için tüm hayvan hakları derneği ile belediye yetkililerini aradı. Kendilerine dönüş yapacaklarını belirten dernek yetkilileri ve belediye ekipleri bir daha arayıp sormadı. Kimsenin yavru köpekleri almaması üzerine maddi durumunun bu yavrulara bakmaya elvermediğini belirten Tercan Tosun, “Bir hafta önce anne köpek bizim bahçeye gelip 8 yavru doğurmuş. Annesi öldü mü, bir araba mı çarptı ne oldu bilmiyorum bir daha gelmedi. Anne gelmeyince bu yavrular aç kaldı. Benim bu yavrulara bakacak imkânım olmadığı için tüm havan hakları derneğini aradım. Ama hiç geri dönen olmadı. Belediyeleri de aradım oradan da bir sonuç alamadım. Yetkililer bu yavrulara biran önce çözüm bulsun” diye konuştu.

Yavru köpekleri imkânları doğrultusunda beslemeye çalışan aile daha fazla bakma imkânlarının olmadığını belirttiler.

Öte yandan daha önce yine köyde terk edilen bazı yavru köpeklerin ise açlıktan ve soğuktan telef oldukları belirtilirken, ölen yavru köpeklerin fotoğrafları yürükleri sızlattı.