Kocaeli’nin Derince ilçesinde lise yönetimi tarafından "Minik Yürekler Üşümesin" projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde anneler tarafından hazırlanan kek, pasta, börek gibi ürünler kurulan stantlarda satıldı. Elde edilen gelirle ise ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine kışlık kıyafet ve bot alınacak.

Kocaeli’nin Derince ilçesinde lise yönetimi tarafından "Minik Yürekler Üşümesin" projesi başlatıldı. Proje çerçevesinde anneler tarafından hazırlanan kek, pasta, börek gibi ürünler kurulan stantlarda satıldı. Elde edilen gelirle ise ihtiyaç sahibi ilkokul öğrencilerine kışlık kıyafet ve bot alınacak.

Derince Merkez Bankası Anadolu Lisesi öğrencileri, bu yıl üçüncüsünü gerçekleştirdikleri "Minik Yürekler Üşümesin" sosyal sorumluluk projesiyle kalplere dokundu. Proje çerçevesinde kurulan stantlarda öğrencilerin ve ailelerinin yapmış olduğu kek, pasta, poğaça, börek, salata ve çeşitli hamur işi ürünleri satıldı. Ürünleri satın almak ise yine okulun öğrencileri ve öğretmenlerine düştü. Satılan ürünleri almak için günlük harçlıklarından biraz daha fazla getiren öğrenciler, anlamlı bir davranışa imza attı. Toplanan para ile ilkokula giden 50 öğrenciye kıyafet ve bot alınarak, destek olunacak. Düzenlenen hayır panayırı etkinliğine Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün de katıldı.

"Güzel bir örnek olacak"

Düzenlenen etkinlik dolaysıyla okul yönetimi ve öğrencileri tebrik eden Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün, "Burada yapılan çalışmayı aslında uygulamalı bir eğitim olarak görüyorum. Gençlerimiz kendi emekleriyle hazırladıkları ürünleri satarak buradan elde ettikleri gelirle, diğer okullardaki ihtiyaç sahipleri çocuklara mont ve ayakkabı temini yapacaklar, bunları bizzat kendileri çocuklarımıza giydirecekler. Çocuklarımızı kucaklayıp, onlara o merhamet duygusunu aşılayarak yapacaklar. Bu hem ihtiyaç sahibi olanın merhametini hem de yapanın merhametini artırarak, toplum içindeki sevgi, saygı ve muhabbeti de geliştirecek. Zaten merhametli bir toplumuz ama eğitim çağında olan çocukların böyle bir girişim yapması, merhameti göstermeleri toplum açısından güzel bir örnek olacak" dedi.

"Harçlıklarını biriktiriyorlar"

Projenin 3 yıldır yürütüldüğünü söyleyen Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi Okul Aile Birliği Başkanı Merve Eser, "Buradaki tüm çocuklar ve veliler kendi emekleriyle evden bireyler yapıp getiriyorlar. Hamur işi, börek, poğaça, salata gibi ürünlerin satışını yapıyoruz. İhtiyaç sahibi çocuklara mont, bot ve atkı alınarak, kış günlerinde çocuklara destek oluyoruz. Burada satılan ürünleri yine çocuklarımız kendileri alıyorlar, harçlıklarını biriktiriyorlar, o gün evden biraz daha para getirtiyorlar" diye konuştu.

"Hem karnımızı doyuruyoruz hem de küçük arkadaşlarımıza destek olmuş oluyoruz"

Lise son sınıf öğrencisi Eymen Yağız Demirel, "Bugün okulumuzda gelenekselleşen ‘Minik Kalpler Üşümesin’ etkinliğimiz var. Burada hem yaptıklarımızı satarak, küçük arkadaşlarımıza temel destek ekipmanları alıyoruz hem de eğlenerek şarkılar söylüyoruz. Tam bir pazar havası var. Annelerimiz yaptığı şeyleri satıyor, biz de satın alarak hem karnımızı doyuruyoruz hem de küçük arkadaşlarımıza destek olmuş oluyoruz" şeklinde konuştu.

"Temel hedefimiz, evlatlarımızın vicdan ve merhametinin yukarıda olmasını sağlamak"

Öğrencilerine merhamet duygusu aşılamayı hedeflediklerini belirten Merkez Bankası Derince Anadolu Lisesi Müdürü Erdal Bozkurt, "Bugün çok kıymetli bir an yaşıyoruz. Ülkemin evlatlarıyla beraber eksiği ve ihtiyacı olan daha küçük çocuklara yardımda bulunma gayreti içerisindeyiz. Geleneksel olarak bu yardımı, vicdanımızla ve merhametimizle yapmaya gayret gösteriyoruz. Temel hedefimizin, evlatlarımızın vicdan ve merhametinin yukarıda olmasını sağlamak olduğunu ifade etmek isterim. Öğretmenlerime, öğrencilerime ve velilerime teşekkür ediyorum. Yaklaşık 50 çocuğa, ilkokul birinci, ikinci ve üçüncü sınıf çocuklarına ayakkabı ve mont giydirme gayreti içerisindeyiz. Haftalardır hazırlık içerisindeyiz. Yaptığımız hazırlıkları gördük, çok güzel bir sonuç ortaya çıktı. Elbette ki daha fazla çocuğa ayakkabı giydirsek ne mutlu bize. Fakat bir çocuğa bile giydirebilsek kazanmış oluruz. Bu ülkenin çocukları her şeyi başarır mottosuyla buradayız" ifadelerini kullandı.