Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Güney Köyünde açılan Köy Yaşam Merkezi’nde verilen kurs ile anneler el becerilerini geliştirirken çocukları da okul öncesinde eğitimlerini alıyor.

Karabük’ün Yenice ilçesine bağlı Güney Köyünde açılan Köy Yaşam Merkezi’nde verilen kurs ile anneler el becerilerini geliştirirken çocukları da okul öncesinde eğitimlerini alıyor.

Milli Eğitim Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığının işbirliğinde hazırlanan proje çerçevesinde Yenice ilçesine bağlı Güney Köyünde atıl durumda olan okul Köy Yaşam Merkezine çevrilerek geçtiğimiz yıl Ekim ayında hizmete açılmıştı.

Köy halkının desteğiyle yapımı tamamlanan merkezde çocuklar, okul öncesi, temel eğitim ve öğrenim görürken anneleri de Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğünce açılan dikiş-nakış kursunda el becerilerini geliştiriyor.

Kurslarda hem sosyalleşen hem de el becerilerini geliştiren kadınlar, yaptıkları el işleri ürünlerini satarak ekonomik kazanç elde etmeyi hedefliyor.

İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan İlçe Halk Eğitim Merkezi Usta Öğreticisi Özlem Karakaş, yaklaşık üç aydır ’El ve Makine’ kursu olarak eğitim verdiklerini belirtti.

Karakaş, kursiyerlerin kursta iğne oyası, tel kırma, kanaviçe ve masa örtüleri ile birçok ürün ortaya çıkardıklarını aktardı.

Köy Yaşam Merkezinin en büyük katkısının çocukların ve annelerinin aynı çatı altında eğitim görmesini sağlamak olduğunu kaydeden Karakaş, “Kursiyerler buraya gelip çocuklarını sınıfa bırakıp yan sınıfta kendileri eğitim görüyor. Hem akılları çocuklarında kalmıyor hem de kendilerini geliştirmiş oluyorlar. Küçük bir yerde yaşadıkları için yapılabilecek çok fazla etkinlik yok. Bu kurslar sayesinde bir araya gelerek sosyalleşmenin yanı sıra bir şeyler öğreniyorlar” dedi.

Kapalı durumda olan okulların canlandırılması adına Köy Yaşam Merkezlerine dönüştürülmesinin çok faydalı olduğunu anlatan Karakaş, Şuan 16 kayıtlı kursiyerim var. Daha fazla gelmek isteyen var” ifadelerini kullandı.

Okul öncesi sınıfta çocuğu bulunan kursiyer Nevin Örenli, kendini geliştirmek için kursa katıldığını ifade ederek şunları söyledi: “Hem çocuğumu hem kendimi geliştirmek için buraya geliyorum. Hocalarımızın katkısıyla el becerilerimizi geliştiriyoruz. Ev ekonomisine de katkısı olması açısından birbirimize yardımcı oluyoruz. Kendimizi geliştirdikçe ileride bu ürünlerden kazanç elde etmeyi düşünüyoruz. Çocuğumuz yan sınıfta eğitim görürken biz de burada el becerimizi geliştiriyoruz.”

Hatice Çenesiz Madak ise “Anasınıfına onu bırakıp ben yan sınıfa kursa geliyorum. Burada seccade yaptık. Salon takımlarına geçtik. Tel kırma öğreneceğiz. El becerilerimizi de geliştiriyoruz. Okulumuz kapalıydı. Yaşam merkezi olarak açılması bize çok güzel bir fırsat oldu. Biz de bu fırsatı değerlendiriyoruz” diye konuştu.

Neslin Arat da açılan kurslarda bir şeyler üretmenin psikolojik olarak güzel hissettirdiğini ve kadınlara özgüvenlerinin artırma noktasında fayda sağladığını söyledi.