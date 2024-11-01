Şehit Nevzat Kaya İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikte anneler ve çocuklar birlikte resim yaptı.

Şehit Nevzat Kaya İlkokulu 3. sınıf öğrencileri, anneleriyle birlikte okul bahçesinde resim yapmanın mutluluğunu yaşadı. Sınıf öğretmenlerinin daveti üzerine okula gelen veliler, çocuklarıyla birlikte derse katılarak onların heyecanına ortak oldu. Etkinlik boyunca anneler ve çocuklar, hayal güçlerini kullanarak birbirinden renkli resimler çizdiler. Bu keyifli anlar, öğrencilerin sanatsal gelişimine katkı sağlarken aileler için de unutulmaz bir deneyim sundu.