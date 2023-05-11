Espark AVM, Anneler Günü kutlamalarında anneler ile çocuklarının hatıra olarak saklayabileceği güzel bir fotoğrafı olsun diyerek, “Sana gülmek çok yakışıyor anne” mottosuyla ‘Fotoğraf Köşesi’ hazırladı.

Eskişehir’in buluşma noktası olan, 20 yılı aşkın tecrübesiyle alışveriş merkezi sektörünün öncü firmalarından Espark AVM, her özel günde ve sosyal sorumluluk projelerinde adından söz ettirirken, Anneler Günü’nü de unutmadı. ‘Fotoğraf Köşesi’ adı ile kurulan stantda anneler ile çocuklarına bir jest yapan Espark, vatandaşların fotoğraf çektirebilmesi için güzel bir platform oluşturdu. “Sana gülmek yakışır anne” mottosuyla kurulan stantda, özel bir aparat sayesinde başka birine ihtiyaç duymadan kendi fotoğraflarını çekebilen vatandaşlar, platforma yoğun ilgi gösterdi.

Anneler gününde vatandaşların fotoğraf çekmesini sağlayan platform 8 Mayıs’tan itibaren vatandaşların hizmetine sunulurken, 14 Mayıs tarihine kadar Espark AVM’nin eksi 1’inci katında kalmaya devam edecek. Espark AVM’yi ziyareti sırasında platforma olan ilginin anneler gününe kadar sürmesi bekleniyor.