Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı Huzurevi’ndeki anneler ile kahvaltıda bir araya geldi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı Muğla Abide Hasan Nuri Öncüer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yaptırma ve Yaşatma Vakfı tarafından düzenlenen 14 Mayıs Anneler Günü kahvaltısında bir araya geldi.

Kahvaltı programında bütün annelerin anneler gününü kutlayan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Osman Toprakçı Huzurevinde kalan anneler ile tek tek ilgilenerek annelere sağlık, huzur ve mutluluklar diledi.

Muğla’nın Menteşe ilçesinde düzenlenen programa Aile ve Sosyal Hizmetler Muğla İl Müdürü Osman Toprakçı, Huzurevi Müdürü Bahar Ünlü, Abide Hasan Nuri Öncüer Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Yaptırma ve Yaşatma Vakfı Başkanı Hatice Güleç, Vakıf üyeleri, Huzurevinde kalan anneler ve huzurevinde görevli personeller katıldı.