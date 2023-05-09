Eskişehirli çiçekçi esnafı, Anneler Günü ile seçimin aynı güne denk gelmesi sebebiyle satışları konusunda kaygılı olduğunu ifade etti.

Türkiye, 14 Mayıs Pazar günü Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandığa gitmeye hazırlanıyor. Seçime sayılı günler kalmışken Eskişehirli çiçekçi esnafı, bu yıl seçim ve Anneler Gününün aynı zamana denk gelmesinin çiçek satışlarında belirsizlik oluşturduğunu söyledi. Genellikle Anneler Gününde işleri aktifleşen çiçekçiler, seçim olmasına rağmen şimdiden hazırlıklara başladı. Yine de satışlarla ilgili umutlu olduğunu ifade eden esnaf, oy atma telaşı da olsa vatandaşların muhakkak annelerine ufak sürprizler yapacağını belirtti.

“Annelerin yerini hiçbir şey tutamaz, o yüzden anneler gününde çiçek satışlarından umutluyuz”

Eskişehir’de çiçekçilik yapan Ahmet Köylü, esnaflar olarak seçim sebebiyle ticari anlamda kaygılanmalarına rağmen Anneler Günüyle ilgili beklentilerinin yüksek olduğunu dile getirdi. En çok saksı çiçeklerinin ve buketlerin ön planda olacağını belirten Köylü, “Anneler Günü Mayıs’ın 2’inci haftasına denk geliyor, seçimlerle aynı tarihte olacak. Çiçekçiler olarak bizim Anneler Gününden beklentimiz yüksek, ama seçimle aynı güne denk geldiği için ne olacağını tam olarak bilemiyoruz. O gün göreceğiz, inşallah işlerimizde bir aksama olmaz. Annelerin yerini hiçbir şey tutamaz, o yüzden Anneler Gününde çiçek satışlarından umutluyuz. Şimdiden çiçek hazırlıklarına başladık. En çok saksı çiçekleri ve buketler ön planda olacak. Ayrıca her zamanki gibi orkidelerin de yoğun ilgi göreceğini düşünüyoruz. Vatandaşlarımıza makul fiyatlarla bunları tedarik etmeye çalışıyoruz. Biraz kaygılıyız ama Allah’ın izniyle olumsuz etkilenmeyeceğimizi düşünüyorum. Oy atma telaşı yaşanacak, Türkiye’nin gündemi seçim olacak. Ancak ben de dâhil olmak üzere hepimiz muhakkak ki annelerimize ufak sürprizler yapmaya çalışacağız. Şimdiden bütün annelerimizin gününü kutluyorum” dedi.