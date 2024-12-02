Kastamonu’da hayata geçirilen proje çerçevesinde gönüllü anneler ile özel birey anneleri tarafından dikilecek olan ve “sevgiyle el ele” yazısının yer alacağı yastıklar, özel bireylere hediye edilecek.

Kastamonu Üniversitesi’nin yürüttüğü “Güçlü Anne Güçlü Özel Birey” projesinde görev alan gönüllü anneler ile özel birey anneleri tarafından yapılan, “sevgiyle el ele” yastıkları, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde yine özel birey çocuklara hediye edilecek. Özel birey çocuklarıyla ’Mutlu Kafe’de buluşan anneler, dikiş makinelerinin başına geçerek kalp şeklinde olan ve üzerinde, “sevgiyle el ele” yazan yastıklar dikmeye başladı. Hazırlanan yastıklar, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde özel bireylere hediye edilecek.

“Çocuklarımıza daha ne kadar dokunabiliriz diye düşünüyoruz”

Kurdukları atölyede özel bireyler için farklı çalışmalar da yapmayı hedeflediklerini söyleyen özel birey annesi Şerife Şentürk, “Bunu kurduk ve şu anda arkadaşlarımızda bu atölyede çalışıyor. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne hazırlanıyoruz. Çocuklarımızla ‘sevgiyle el ele’ yazan kalp yastıkları dikiyoruz. Atölyemiz bundan sonra devam edecek ve burada farklı çalışmalarımız da olacak. Çocuklarımıza daha ne kadar dokunabiliriz diye düşünüyoruz. Çocuklarımızın aktif olması için bizler de elimizden geleni yapacağız. Daha önce bu kafeye özel birey çocuğumuzun doğum gününe gelmiştik. Bundan çok etkilendim. Benim evimde küçük bir atölyem var. Orada dikiş dikiyorum. Özel birey çocuklarla neden birlikte dikiş dikmeyelim dedim. Bu şekilde projemiz gelişti ve ilerledi. Şu anda da 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’ne hazırlanıyoruz. ‘Sevgiyle el ele’ mesajını vererek elleri olan kalpler dikiyoruz. Bundaki amacımız elleri olan kalplere sarılsın, özel birey çocuklarımızı kucaklasın, onların kalbine dokunabilmeyi amaçladık aslında. Aslında ben buraya ilk geldiğinden beri düşünüyorum, burası için ne yapabilirim diye. Farklı projeler aklıma geldi, çocuklarımıza toka yapmak aklımıza geldi, çanta dikilsin istedik ama 3 Aralık Engelliler Günü denilince toplu bir organizasyon gibi olunca belki çocuklarımız daha mutlu olur. Daha çok sevinirler diye düşündük. Umarım 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde özel birey çocuklarımızın kalbine dokunabiliriz kalp yastıklarımızla sevgiyle el ele” diye konuştu.

“Özel birey çocuklarımızı mutlu etmek bizler için en güzel hediye oluyor”

Kastamonu Üniversitesi’nin yürüttüğü ve geçtiğimiz aylarda kapanış toplantısıyla sonlandırılan “Güçlü Anne Güçlü Özel Birey” projesiyle çok güzel yol kat ettiklerini anlatan gönüllü anne Emine Karagöz ise, “Şu anda kafemizde harika bir standımız bulunuyor. Bu stanttan da satışlarımıza başladık. Dikiş atölyemiz kuruldu. Dikiş atölyesinde de farklı dikişler yapıyoruz. Sosyal medyadan da satış yapmaya çalışıyoruz, ayrıca diğer özel birey annelerimizin yaptıkları ürünleri burada kurduğumuz stantta satışını yapmaya gayret edeceğiz. Şu anda 3 Aralık Engelliler Günü’ne hazırlanıyoruz, özel bireylerimize kalp yastıkları dikiyoruz. Onları mutlu etmek bizler için en güzel hediye oluyor. Bizlerde sürekli özel birey çocuklarımızı mutlu edebilmek için çalışıyoruz. İnşallah burada diktiğimiz kalp yastıklarını da çocuklarımıza Engelliler Gününde hediye edeceğiz. Bu projelerin bundan sonrada devamı gelecek. Başka ürünlerde yapmayı düşünüyoruz. Down sendromu çocuklar için, otizmli çocuklar için, daha farklı atölyeler açıp farklı farklı çalışmalarda bulunmak istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Hem motive hem de çocuklarımızı sevindirme açısından ‘sevgiyle el ele’ yastıklarımız dikiliyor”

Özel birey çocukları sevindirmek için “sevgiyle ele ele” yastıklarını diktiklerini belirten eğitmen Aynur Palabıyık da, “Güçlü Anne Güçlü Özel Birey Projemizde, burada bulunan özel birey ve gönüllü annelerimizle birlikte halen devam ettiriyoruz. Bu tip projelerin annelerimize de bizlere de iyi geldiğini hep birlikte gördük. Umarım bu projelerin bundan sonrada devamı gelir. Hem motive açısından hem çocuklarımızı sevindirme açısından ‘sevgiyle el ele’ yastıklarımız dikiliyor. 3 Aralık Engelliler Gününde özel birey çocuklarımızı sevindirmek açısından burada diktiğimiz kalp yastıkları onlara hediye olarak takdim edeceğiz. Bizde buraya gönüllü olarak geldik ve gönüllü olarak projemize de devam ediyoruz. Projemiz aslından biteli baya oldu ama biz, yine de devam ediyoruz, bundan sonrada devam ettireceğiz” ifadelerini kullandı.