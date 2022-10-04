Yenice Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri düzenlenerek emzirme farkındalığını artırmak amacıyla TSM’de stant açıldı.

Yenice Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri düzenlenerek emzirme farkındalığını artırmak amacıyla TSM’de stant açıldı.

Halkta farkındalık oluşturmak amacıyla bu yılın tema rengi olan gold-taba ağırlıklı tonda açılan stantta hemşireler tarafından anne ve anne adaylarına , anne sütü ve etkili emzirme teknikleriyle ilgili kalıcı farkındalık oluşturabilmek için anne sütünün ve etkili emzirmenin önemini anlatan broşürler dağıtıldı.

Etkinliklerin 7 Ekim’e kadar süreceği öğrenildi.