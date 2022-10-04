Yenice Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri düzenlenerek emzirme farkındalığını artırmak amacıyla TSM’de stant açıldı.

Yenice Toplum Sağlığı Merkezi tarafından 1-7 Ekim Emzirme Haftası etkinlikleri düzenlenerek emzirme farkındalığını artırmak amacıyla TSM’de stant açıldı.

Halkta farkındalık oluşturmak amacıyla bu yılın tema rengi olan gold-taba ağırlıklı tonda açılan stantta hemşireler tarafından anne ve anne adaylarına , anne sütü ve etkili emzirme teknikleriyle ilgili kalıcı farkındalık oluşturabilmek için anne sütünün ve etkili emzirmenin önemini anlatan broşürler dağıtıldı.

Safranbolu’da doğa yürüyüş etkinliği yapıldı Safranbolu’da doğa yürüyüş etkinliği yapıldı

Etkinliklerin 7 Ekim’e kadar süreceği öğrenildi.