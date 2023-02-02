Başiskele’de çocukların gelişimlerine katkı sağlamak ve annelerin çocuklarıyla iletişimini kuvvetlendirmek için Anne-Çocuk Gelişim Atölyeleri’nde etkinlikler yapılıyor.

Başiskele’de çocukların gelişimlerine katkı sağlamak ve annelerin çocuklarıyla iletişimini kuvvetlendirmek için Anne-Çocuk Gelişim Atölyeleri’nde etkinlikler yapılıyor.

Başiskele ilçesinde annelerin çocukları ile birlikte sosyalleşebilmelerini ve birçok farklı konuda eğitim alabilmelerini sağlayan Anne-Çocuk Gelişim Atölyeleri yapılıyor. Eğitimler, Başiskele Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü koordinesinde Çocuk Kütüphanesi’nde gerçekleştiriliyor. Uzman Aile Danışma ve Çocuk Gelişimci Nisanur Bayram Salman tarafından gerçekleştirilen atölye çalışmasında 3-5 yaş arası çocuklar, anneleriyle birlikte el işi kağıtlarından rengarenk ürünler yaptı ve eğlenceli vakit geçirdi.