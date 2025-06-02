DÜZCE (İHA) – Düzce Avni Akyol İlkokulu’nda ailemle eğitim yolculuğum projesinde anneler çocukları ile birlikte okulda ders çalıştı.

Milli Eğitim bakanlığı tarafından geçtiğimiz aylarda başlatılan Ailemle Eğitim yolculuğum projesi Düzce’de devam ediyor. Bu çerçevede Avni Akyol İlkokulu’nda ailemle sanat günü etkinliği düzenlendi. Etkinlikte veliler ve öğrencilerin birlikte katılım sağladığı resim ve kolaj çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinlik ile öğrencilerin sanat becerilerinin desteklenmesi, ailelerin eğitim sürecine aktif katılımın sağlanması ve okul aile işbirliğinin güçlendirilmesi amaçlandı.