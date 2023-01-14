Samsun’da bir ortaokulda düzenlenen “Ailemle Okuyorum” başlıklı proje çerçevesinde kitap okuyan 290 öğrenci velileriyle birlikte sınava girdi. 75 yaşındaki anneanne ise torunu ile kafa kafaya vererek soruları çözmeye çalıştı.

Samsun’da bir ortaokulda düzenlenen “Ailemle Okuyorum” başlıklı proje çerçevesinde kitap okuyan 290 öğrenci velileriyle birlikte sınava girdi. 75 yaşındaki anneanne ise torunu ile kafa kafaya vererek soruları çözmeye çalıştı.

Geçmiş yıllarda yaptığı projelerle adından sıkça söz ettiren Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı Baruthane Ortaokulu, öğrenci ve velileri kitap okumaya teşvik etmek amacıyla yeni bir projeye imza attı. 5, 6, 7 ve 8. sınıf öğrencileri velileriyle birlikte kendilerine verilen farklı kitapları okudu. Daha sonra öğrenci ve veliler kafa kafaya vererek 20 sorudan oluşan sınava girdi. Kimi öğrenciler anne ve babası ile sınava gelirken kimi öğrenciler ise anneanneleriyle sınava girdi. Bir çocuğu 5. sınıf, diğeri 7. sınıfta okuyan veliler ise tek bir sırada 3 kişi yan yana sınava girdi. 580 kişinin katıldığı proje herkesten takdir topladı.

“Çocukluk zamanlarım aklıma geldi”

Torunu ile birlikte sınava gelen 75 yaşında anneanne Meryem Aydın, “Çok şükür torunumla okula gelip sınava güzel bir şekilde girdim. Çocuklukta okulda yaşadığım anılarımı tazeledim. Torunumun da sınavı çok güzel geçti. İnşallah hep böyle başarılı gider. Güzel ve kolay bir sınav oldu” dedi.

“Kitabı anneanneme de okudum”

Anneannesi ile gelen öğrenci Güldan Bayrak, “Ben kitabı aldıktan sonra ilk önce kendim okuyup bitirdim. Kitabı bitirdikten sonrada hepsini anneanneme okuyup anlattım. Sınav çok güzel geçti. Soruları 1 kere ve yavaş şekilde okuyarak cevapladım. Sabah anneannemle yürüyerek okula geldik. Sınava birlikte girdik. Sınav kolaydı ve tüm soruları birlikte yaptık” diye konuştu.

Öğrenci ve veliler memnun kaldı

Öğrenci Velisi Faik Öz, “Sınav harikaydı, çok eğlenceli geçti. Öncelikle böyle bir projenin olması zaten başlı başına bir güzellik. Çünkü hem çocukları hem aileleri kitap okumaya teşvik etmek muazzam bir proje ortaya çıkardı. Biz de bu projeye destek amaçlı buraya geldik. Güzelce kitabımızı okuduk, sınavımıza girdik. İnşallah da birinci olmayı umut ediyoruz” şeklinde konuştu.

“Sınavda ikimizde biraz heyecanlandık”

5.sınıf öğrencisi Eymen Asaf Türüd, “Bu sınav birazcık zorladı beni, 1 soruyu yanlış yaptım. Ama yine de güzel geçti, 95 bekliyorum. Annemle birlikte ilk defa bir sınava girdim. İlk defa kez böyle bir şey yaşadım ama çok güzel hissettim. Sınavda ikimiz de biraz heyecanlandık. İlk başta 2-3 dakika soruları okuduğum için 1 soruyu yanlış yaptık. O yüzden 95 alacağız” ifadelerini kullandı.

“Okumak hayatın temelinde olan bir şey”

Proje hakkında bilgi veren Türkçe öğretmeni Dilek Ayık, “Ailemle Okuyorum’ kitap projesi çerçevesinde neredeyse okulumuzun kuruluşundan beridir düzenlediğimiz çalışmamızı bu yıl yeniden tekrarladık. 290 öğrencimizin, velilerle birlikte 580 kişinin katılımıyla çok büyük bir organizasyona imza attığımızı düşünüyoruz. Zümre arkadaşlarım ile birlikte birçok hedefimiz var bu noktada. İlk başta empati duygusunu geliştirmek istedik. Veliler öğrencilik yıllarına geri dönsün ve çocuklarının hangi duyguları yaşadıklarını öğrensinler istedik. Çocuklar da velilerinin sınav anındaki duygu durumlarını hissedebilsinler diye düşünüp hareket ettik. Okumak hayatın temelinde olan bir şeydir. Yanlış okuma çocukları yanlışa sürüklüyor. Bu sadece hayat sınav anlamında değil hayatın akışında da olan bir durum. Bunun yanı sıra bu yıl seçtiğimiz kitapların yazarlarını da okulumuza davet ettik. İki yazarımızla öğrencilerimizi buluşturduk” açıklamasında bulundu.

Sınavda başarı gösterenlere otel ödülü verilecek. Başarılı olanlar arasından çekilecek kurayla ödülü kazananlar belirlenecek.