Tunceli’nin Pülümür ilçesine 15 kilometre uzaklıkta bulunan Cankurtaran mevkiinde yol kenarına bırakılan 9 yavru ve anne köpek Jandarma ekipleri tarafından bulunarak Pülümür Belediyesine teslim edildi. Koruma altına alınan köpekler, karınlarının doyurulmasının ardından bakımlarına başlandı.

Tunceli’nin Pülümür ilçesinde yol kenarına bırakılan 9 yavru ve anne köpek, jandarma ekipleri tarafından bulunarak belediye ekiplerine teslim edildi.

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