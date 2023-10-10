Tunceli’de koruma ve kontrol çalışmaları sırasında anne bozayı ile sevimli 3 yavrusu görüntülendi.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ekiplerince Tunceli’nin Pülümür Vadisinde yapılan koruma ve kontrol çalışmaları sırasında anne bozayı ile 3 sevimli yavrusu görüntülendi. Ormanlık alandan yiyecek aramak için aşağı bölgeye inen anne ve bozayı görüntülenmelerine aldırış etmeden uzun süre yiyecek aradı. Yavru ayılar zaman zaman birbiriyle oyun oynarken o anlar kamera tarafından kayıt altına alındı.