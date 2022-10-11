Esenyurt’ta bir sürücü, anne ve kızına çarptıktan sonra olay yerinden kaçmak isteyince esnaf tarafından dayak yemişti. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaya geçidinden karşıya geçen anne kıza aracın çarpma anı kameraya yansırken, olay sonrasında vatandaşların tepkilerine de aldırış etmeyen sürücü, tekme tokat dövüldü.

Esenyurt’ta bir sürücü, anne ve kızına çarptıktan sonra olay yerinden kaçmak isteyince esnaf tarafından dayak yemişti. O anlara ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Yaya geçidinden karşıya geçen anne kıza aracın çarpma anı kameraya yansırken, olay sonrasında vatandaşların tepkilerine de aldırış etmeyen sürücü, tekme tokat dövüldü.

Olay, dün 17.00 sıralarında Esenyurt Cumhuriyet Mahallesi’nde yaşandı. İddialara göre bir sürücü, yol kenarında yürüyen anne ve kızına çarptı. Kaza sonrasında durmayarak yoluna devam etmek isteyen sürücü, çevredeki esnaf tarafından aracından indirildi. Vatandaşların uyarılarına tepki gösteren sürücü; anne ve esnaf tarafından tekme tokat dövüldü. Hırsını alamayan bir vatandaş ise yayalara çarpan aracın camını yumruklarken, yaşanan o anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

“Sürücü babama yumruk attı”

Biz burada esnafız. Çalıştığımız esnada yaya geçidinden geçen anne ve kızına araba çarpıyor. Sonrasında babam görüp yardıma koşuyor. Kaza sonrası sürücü kaçmak istiyor. Babam izin vermeyince aralarında arbede çıkıyor. Sürücü babama yumruk atınca ortalık karıştı. Bizde koştuk karşılık verdik. Yanında eşi de vardı o ayırmaya çalıştı” diye konuştu.