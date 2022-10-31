Mersin’in Bozyazı ilçesinde dün sabah kaybolan anne ve kızının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Mersin’in Bozyazı ilçesinde dün sabah kaybolan anne ve kızının bulunması için arama çalışması başlatıldı.

Bozyazı ilçesi Tekmen Mahallesi’nde oturan 4 çocuk babası Bilal Balcı, dün sabah erken saatlerde balık avlamak için oğlu Muhammed Balcı (13) ile evden çıktı. Öğlen sonrası eve döndüğünde eşi Ümmü Balcı ve 1,5 yaşındaki çocukları Asel Balcı’nın evde olmadığını gören Bilal Balcı, kapının önündeki aracını da göremeyince evdeki diğer çocuklarına annelerini sordu. Evde bulunan iki çocuk, annelerinin sabah kardeşleri Asel’i de yanına alarak gittiğini söyledi. Mahallede eşini arayan ve bulamayan Bilal Balcı, durumu kardeşlerine bildirdi. Kardeşlerinden birisi Bilal Balcı’ya ait pikapı Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı civarında park edilmiş vaziyette gördüğünü söyledi. Aracın bulunduğu yere giden yakınları, araçta kimsenin olmadığını gördü. Çevrede arama yapan, Bozyazı ve Anamur Devlet Hastanelerine de bakan yakınları, anne ve bebeği bulamayınca durumu jandarmaya bildirdi. Bölgeye gelen jandarma ekipleri otomobilde incelemede bulunduktan sonra arama çalışması başlattı. Ekipler, kırsal bölgedeki mahallenin sahilinde, çevresindeki dere, mağara ve metruk yapılarda arama yaptı.

Eşi ve çocuğundan haber alamayan Bilal Balcı, “Sabah erken saatte balık avlamak için oğlum Muhammed ile evden çıktım. Ben evden çıktığımda eşim ve çocuklarım evde idi. Öğleden sonra eve geldiğimde eşimi göremedim. Baktım kapının önünde duran aracım da yok. Evde bulunan çocuklarıma sordum ‘Anneniz nerede?’ diye, evde bulunan iki çocuğum, ‘Annemiz sabah Asel’i alarak çıkıp gitti’ dediler. Durumu aile yakınlarıma bildirdim. Ağabeyim bana ait pikabı Mersin Büyükşehir Belediyesi Hayvan Barınağı civarında park edilmiş vaziyette gördüğünü söyledi. Çevreyi kontrol ettik rastlayamadık. Durumu jandarmaya bildirdim, arama çalışması başlatıldı. Şu ana kadar bir haber alamadık. İnşallah kötü bir şey olmamıştır. Eşimin ve çocuğumun biran önce bulunmasını istiyorum. Görenlerin insanlık adına Allah rızası için güvenlik güçlerine haber vermesini istiyorum” dedi.

Ümmü ve kızı Asel Balcı’yı arama çalışmaları devam ediyor.