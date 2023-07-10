Şehitkamil Belediyesi bünyesinde hizmet sunan Bilim Şehitkamil’deki atölye eğitimlerine katılan anneler, çocuklarıyla birlikte eğitim gördüler, bilimsel keşifler ve icatlar yaptılar.

Şehitkamil Belediyesi, teknolojik cihazlar ile internet yüzünden çocukların çevreleriyle azalan etkileşimlerini artırmak ve bilgiye hem ücretsiz hem de kolay bir şekilde ulaşılabilmesi adına yeni bir uygulama başlattı. Okulların tatil olmasının ardından Şehitkamil Belediyesine bağlı aile merkezlerinde eğitim gören binlerce kadına, çocuklarıyla birlikte bilimsel çalışma yürütme imkanı sağlandı. Çocuklar ve annelerine, teknoloji atölyesi, doğa bilimleri atölyesi, uzay ve havacılık atölyesi, doğa bilimleri atölyesi ve matematik atölyesinde eğitim verildi.

Anne-çocuk etkinliği çerçevesinde öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunmak, bilim ve teknoloji alanlarındaki atılımlarına destek olmak, bilimsel gelişmelerle tanışmasını sağlamak, bilime olan ilgilerini arttırmak amaçlanıyor. Bilimi sevdirecek etkinlikle öğrencilerde farkındalık oluşturmak hedefleniyor.

“Bilimle buluşturarak güzel bir zaman geçirmelerini planlıyoruz”

Tüm çocukları Bilim Şehitkamil’e davet eden Uzay Bilimleri Öğretmeni Tuba Arslantaş, “Bu yaz tatilinde öğrencilerimize iki farklı alanda eğitim hizmeti sunmaktayız. Bir tanesi anne çocuk etkinliklerimiz, diğer etkinliğimiz ise bireysel programlar çerçevesinde verilen eğitimler. Yaz boyunca çocuklarımızı burada matematik, uzay, doğa, astronomi, havacılık alanında eğlendirerek, bilimle buluşturarak güzel bir zaman geçirmelerini planlıyoruz. Tüm çocuklarımızı, Bilim Şehitkamil’e bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bizlerin imkanı olmadı”

Etkinlikle ilgili değerlendirmede bulunan Anne Elif Çeliker, “Başkanımızın, bize sunduğu hizmetleri çok beğeniyoruz. Böyle yerlere getirdiği için çok teşekkür ediyoruz. Çocuklarımızın böyle yerleri görmesini çok istiyoruz. Bizlerin imkanı olmadı. Bu imkanlar çok güzel oluyor. Bize de katkı sağlıyor, çocuklarımıza da katkı sağlıyor. Çok güzel oluyor” açıklamasını yaptı.

“Bilim Şehitkamil’i çok sevdik”

Etkinlik sonunda konuşan öğrenci Rana Demirbaş, “Bilim Şehitkamil’i çok sevdik. Zaten tesisimizde birçok etkinlik yapıyorduk. Hep birlikte gezi düzenliyoruz. Tesisimizde de zaten zeka oyunlar oynuyorduk ama burası ayrı bir güzel olduğunu hepimiz de fark ettik. 3D tasarım, yani üç boyutlu şeyler de yapmaya başladık. Çok güzeldi. Hepimiz çok güzel yapabildik” şeklinde konuştuk.