Malatya’da yaya geçidinden kucağındaki bebekle geçmeye çalışan kadın, motosikletle çarpıştıktan sonra savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Malatya’da yaya geçidinden kucağındaki bebekle geçmeye çalışan kadın, motosikletle çarpıştıktan sonra savrulan aracın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Kaza anı ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Kaza, 7 Aralık 2022 Çarşamba akşam saatlerinde Malatya -Elazığ karayolu Buhara Caddesi üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, Küçük Sanayi Sitesi kavşağı istikametine seyir halinde olan İ. K. idaresindeki 44 ACN 161 plakalı otomobil ile M.Y.T. yönetimindeki 44 ADJ 992 plakalı motosiklet çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan otomobil yaya geçidinden yolun karşına geçmekte olan yayaların arasında daldı. Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına anbean yansıyan kazada M.G. ile A.G. yaralanırken kucağında bebekle yolun karşına geçmeye çalışan kadın bir adımla ölümden döndü. Yaralıların hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili başlatılan tahkikatın ise sürdüğü öğrenildi.