Mardin’de yaşayan Levent Erkar, anne ve babasından merak ederek başladığı antikacılığı kendisine gelir kapısına çevirdi.

Mardin’de yaşayan Levent Erkar, anne ve babasından merak ederek başladığı antikacılığı kendisine gelir kapısına çevirdi.

Mardin’de yaşayan Levent Erkar, anne ve babasının antika merakı ile büyüdü. Anne ve babasının merakı zamanla Erkar’a geçince antika eşyalar toplamaya başladı. Zaman içerisinde hobi olarak yapmaya devam eden Erkar, anne ve babasının vefatının ardından hobisine dört kolla sarıldı. Hobisi sayesinde topladığı eşyalar ile ilgi gören Erkar, eşyaları satmaya başlayarak kendisine gelir kapısı oluşturdu. Zaman içerisinde yurt içi ve yurt dışından müşteri kazanarak gelir kapısını genişletti.

“Yeşilçam filmlerinde gördüğüm eşyaları da almak hoşuma gidiyor”

Antikaya olan merakının anne ve babasından geldiğini belirten Levent Erkar, “Rahmetli annem ve babam antikayı çok severdi. Bende onların yolundan devam ettim. Şu an 1960’lardan kalma eşyalarım var. Eşyalarımın fiyatları 5 bin lirayı buluyor. Şimdiki zamanda bulunan eşyalardan zevk alamıyorum. Bir eşyaya baktığımda eski günlerimi hatırlamak istiyorum. Yeşilçam filmlerini çok severim, orada gördüğüm eşyaları aldığım zaman o filmi hatırlarım" dedi.

Yeşilçam filmlerinde gördüğü eşyaları da almak hoşuma gittiğini belirten Erkar, "İzlediğim bir Cüneyt Arkın filminde bir duvar halısı vardı. Araştırdım ve İstanbul’da buldum bu halıyı, gittim ve dükkanıma getirdim. Halıyı getirdim, buraya koydum hemen müşterisi çıktı. Yurt dışından gelen bir misafir aldı. Burada ki ürünlerin ekseriyetini de yurt içi yurt dışından insanlar alıyor" ifadelerinde bulundu.