Kocaeli’de anne ve babaların çocuklarıyla iletişimde farkındalık kazanması amacıyla düzenlenen söyleşide ebeveynler, tutumlarına ilişkin deneyimlerini paylaştı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin "Mutlu Şehir Okulları Ramazan’da Bi’ Başka" etkinlikleri hız kesmiyor. Mutlu Ebeveynler Okulu başlığı altında söyleşi gerçekleştiren Psikolog İrem Oturaklıoğlu, "Anne ve Baba Tutumları: Çocuklar Üzerindeki Etkileri" konusunu ele aldı. Anne Şehir Merkezi Begonya’da düzenlenen söyleşide katılımcılarla buluşan Oturaklıoğlu, ebeveynlerin çocuklarıyla iletişime geçtikçe kendi ebeveynlik tarzlarını daha iyi fark ettiklerini belirterek, "Bir anne çocuğuyla ne kadar iletişim kurarsa, kendi annelik tutumlarını o kadar iyi görebilir. Bu farkındalık, çocukla sağlıklı ilişki kurmanın temelidir" dedi.

Söyleşi boyunca ebeveynler, kendi deneyimlerini paylaşarak interaktif ortamda bilgi edinme fırsatı yakaladı. Oturaklıoğlu, katılımcıların sorularını yanıtlayarak ebeveyn-çocuk ilişkisine dair önemli ipuçları verdi.