Özel Ümit Hastanesi tarafından ücretsiz verilen gebelik eğitiminde anne ve baba adayları doğum süreci ve sonrasında bebek bakımı gibi konularda bilgilendirildi.

Özel Ümit Hastanesi tarafından ücretsiz verilen gebelik eğitiminde anne ve baba adayları doğum süreci ve sonrasında bebek bakımı gibi konularda bilgilendirildi.

Taşbaşı Kültür Merkezi Kırmızı Salon’da gerçekleşen eğitimde; Özel Ümit Batıkent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Şenol, doğum süreci ve doğum hakkında bilgi verirken, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Alper Akay ise, yeni doğan bebek takibini anlattı. Doktorlar daha sonra anne ve baba adaylarının sorularının yanıtladı. Gebeliğe karar sürecinde 3 ay öncesinde mutlaka bir kadın doğum doktoru ile görüşülmesini isteyen Kadın Doğum Uzmanı Op. Dr. Murat Şenol, gebelik öncesinde ve gebelik boyunca yapılması gereken tetkikler hakkında bilgi verdi. Doğum belirtileri ve doğum yöntemleri hakkında da konuşan Op. Dr. Şenol, tüm anneler için sorunsuz ve kolay bir doğum diledi.

Yeni doğan bebeklerde görülebilecek sorunlar ve tedavi yöntemleri hakkında konuşan Özel Ümit Batıkent Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Uzm. Dr. Alper Akay ise, bebek bakımına ilişkin doğru bilinen yanlışları anlattı. Bebek bakımında annenin desteklenmesi gerektiğini belirten Akay, sürekli eleştirilen annelerin emzirmede de sorunlar yaşayabileceğini söyledi. Her annenin bebeğini emzirebileceğini, bu konuda sabırlı olunmasını isteyen Dr. Akay, bebeğin ilk banyosu, göbek bağı bakımı, yenidoğan sünneti gibi konularda katılımcıların sorularını yanıtladı.