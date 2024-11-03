Koru Hastanesi tarafından ebeveyn adaylarını doğuma hazırlamak amacıyla 1-3 Kasım tarihleri arasında düzenlenen "Koru Doğa Kampı" tamamlandı. Eşiyle birlikte kampa katılan Onur Aydın, “İnanın 42 yıldır öğrendiğim şeylerin de burada yanlış olduğunu öğrendim” dedi.

Koru Hastanesi, anne ve baba adaylarını doğuma en iyi şekilde hazırlamak, doğum sürecini bilinçli ve güvenli hale getirmek, süreçteki kaygıları hafifletmek ve doğumun doğal bir süreç olduğu bilincini yayarak toplumsal farkındalığı artırmak hedefiyle Koru Doğa Kampı projesini hayata geçirdi. 1-3 Kasım tarihleri arasında Bolu Koru Hotel’de gerçekleştirilen Koru Doğum Kampı’nda ‘Doğum Genetiğimizi Nasıl Etkiler?’, ‘Anne-Baba Olurken’, ‘Gebelikte Günlük Yaşam Pratikleri’, ‘Doğum Tercihleri’ gibi birçok oturuma yer verildi.

“İnanın 42 yıldır öğrendiğim şeylerin de burada yanlış olduğunu öğrendim”

Kampa eşiyle birlikte katılan Onur Aydın, “Bugüne kadar çevresel faktörler, eğitim zamanımızdaki faktörler, genel faktörlerden sadece öğrendiğimiz tek şeyin bugüne kadar yanlış olduğunu öğrendik. Bu eğitimle beraber çocuk gelişiminin eşimin çocuk planlamasından önce neler yapılması gerektiğini, doğum esnasında neler yapılması gerektiğini, doğumdan sonraki bir baba olarak neler yapmam gerektiğini bu eğitimde öğrenmiş oldum. Yani toplumumuzda biliyorsunuz tipik bir durum vardır. Anne çocuğu yapar, eğitir, büyütür, gerekli faktörleri anne sağlar derler ama ben buna bugünden itibaren katılmıyorum. Yaşım 42, buraya katıldığım için çok mutluyum. Çok fazla şeyler öğrendim. İnanın 42 yıldır öğrendiğim şeylerin de burada yanlış olduğunu öğrendim. Ve bugünden sonra da çocuğumuz için daha bilinçli olacağız, daha güzel şeyler yapacağız. Çevresel faktörlere inanmayacağız. Eğitimlere katılacağız. Topluma faydalı bir çocuk yetiştirmek için de gerekli araştırmaları yapacağız ve en önemli hekimlerimize güvenmeyi de öğrendik biz buradan” dedi.

“Bilgiyle donatılmış bir şekilde çocuğumuzu büyütmek istiyoruz”

Çok faydalı bir eğitim olduğunu dile getiren Tuğba Aydın, “Öncelikle bu eğitime katıldığım için ve hastanenin sahibi Aydan Hoca’nın bir hekimimizin Ayşegül Hoca’nın bize bu olanağı sağladığı için çok mutluyum. Beklediğimin çok daha ötesinde bir eğitim oldu. Öncelikle çok yeni bilgiler elde edildik ve bilginin her zaman da güç olduğuna inanıyoruz. O sebeple zaten eşimle birlikte buradayız. Tabuları yıkıp bu hamilelik, gebelik ve sonrası için bir birey yetiştirmesi aşamasında bilgiyle donatılmış bir şekilde çocuğumuzu büyütmek istiyoruz. Ve bunu da bilgiyi ne kadar çok alırsak o kadardan bu sürece korkudan ziyade keyifli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu sebeple hem Koru hastanesine hem Aydan Hoca’ya hem doktorumuz, hekimimiz çok sevgili Ayşegül Hoca’ya çok şükranlarımızı sunuyoruz. Çok faydalı ve donanımlı bir eğitim oldu” ifadelerini kullandı.

“Güncel bilgi düzeyindeki verilerini ailelerle beraber konuşuyoruz”

Ailelerden olumlu geri dönüşler aldıklarını ifade eden Kadın Doğum Uzmanı Prof. Dr. Aydan Biri, “Eğitimin fark oluşturduğunu herhalde herkes biliyor ve hayatımızın en temel hiçbir yerde çok bilgi alma ihtiyacı. Tabii günümüzde insanların bilgiye ulaşmasıyla ilgili çok sayıda kaynak var. Bu kaynakların çeşitliliği bazen yorucu, bazen bilgi almanın çok da doğru olmadığı ya da karıştırıcı olduğu noktalara gidiyor anne adayları, baba adayları. Gördüğünüz gibi ihtiyaç üzerine zaten yıllar ebeveynlikle ilgili, doğum okulu, gebe okulu planlarımız dahilinde yürüyor. Yaklaşık 15 yıldır eğitimleri veriyoruz ve bunu da çok fazla faydasını görüyoruz. Gerek doğumda gerek ebeveynlik süreçlerinde, gerek emzirme süreçlerinde. Doğum aslında temeldeki toplumdaki en önemli koruyucu sağlık hizmet yani gebelik süreçlerini iyi geçirmek, iyi bir doğum yapmak, iyi bir emzirme süreci bütün anne babaların sağlıklı bebeğe ulaşmak için heveslendiğini veya istediğini düşünecek olursak hepimize düşen en temel görevi. Sağlık personelleri, sağlık kurumları ve anne babayla bir ekip halinde çalışıyoruz. Bir takım halinde çalışıyoruz. Gerçek anlamda bedenimiz gebe kalmaya, onu büyütmeye ve onu doğurmaya zaten biyolojik olarak uygun. Ama günümüzde çok fazla uygulama bunu etkiliyor, değiştiriyor. Bizim ülkemizi de düşünecek olursanız gerçekten yüzde 62 gibi bir sezaryen oranıyla insanlar doğum yapıyor. Sezaryen son derece önemli ve iyi bir ameliyat. Ama bunun işte bebek tarafında ve anne tarafındaki katkılarını sağlığa, etkilerini de dahil eden, geniş böyle bir eğitim programını gözden geçiriyoruz. Ama daha çok doğum süreçleri, gebelik süreçleri ve bunların bugünkü güncel bilgi düzeyindeki verilerini ailelerle beraber konuşuyoruz. Ailelerimizden de şimdilik oldukça güzel geri dönüşler alıyoruz. Daha önce kısa süreli, iki saatlik, bir günlük vesaire gibi eğitim programlarının aksine bu 3 günlük bir kamp halinde gerçekleştirdik. Devamını da getirmeyi planlıyoruz” şeklinde konuştu.