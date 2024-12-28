Kocaeli’de alanında uzman hemşire, diyetisyen ve psikolog; gebelik süreci ve sonrasında annelerin karşılaşabileceği durumlarla ilgili seminer düzenledi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı eğitim faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Son olarak "Hoş Geldin Bebek" projesi kapsamında anne ve anne adaylarına yönelik eğitim semineri gerçekleştirildi. Anne Şehir Günebakan Merkezi’nde gerçekleşen seminerde, alanında uzman hemşire, diyetisyen ve psikolog; gebelik süreci ve sonrasında annelerin karşılaşabileceği durumlarla ilgili bilgi verdi. Anne sütünün bebek için en doğal ve en ideal besin olduğunu belirten hemşire Sevda Aydın, "Anne sütü, bebeğin büyümesini destekleyen eşsiz bir bileşime sahiptir. Doğru emzirme teknikleri, bebeğin sağlıklı gelişimi için kritik öneme sahiptir” diyerek katılımcılara doğru emzirme konusunda detaylı bilgi verdi.

"Süt ürünleri, taze sebze ve meyveler diyette mutlaka yer almalıdır"

Diyetisyen Melek Akbulut, sağlıklı bir gebelik için dengeli beslenmenin önemine dikkat çekerek, "Günlük öğünler 3 ana ve 2 ile 3 ara öğün şeklinde planlanmalı, 4 temel besin grubu önerilen miktarlarda tüketilmelidir. Özellikle kalsiyum açısından zengin süt ürünleri, taze sebze ve meyveler diyette mutlaka yer almalıdır” dedi.

Akbulut, D vitamini eksikliğine karşı güneş ışığından faydalanmanın önemine değindi, hazır gıdalardan kaçınılması gerektiğine vurgu yaptı.

Psikolog Şevval Osmanoğlu da anneler ve bebekler arasındaki bağın önemini anlatarak, "Bebekler, hayata gözlerini açar açmaz anneleriyle bağ kurar. Bu süreçte bol kucaklama, ten teması ve emzirme, bebekte temel güven duygusunu geliştirir. Sağlıklı bağlanma, bebeğin psikolojik gelişimini olumlu etkiler" ifadelerini kullandı.

Osmanoğlu, annenin bebeğiyle birebir vakit geçirmesinin ve yakın çevrenin annenin ev işlerinde destek olmasının da annelerin kaygılarını azaltacağına dikkat çekti. Etkinlik sonunda, el sanatları eğitmeni Bahar Cabar tarafından düzenlenen atölye ile katılımcılar, el emeği ile yıldız anahtarlık yaptı. Keyifli geçen atölyede, hem annelerin el becerilerini geliştirmelerine hem de hoş bir anı ile etkinlikten ayrılmalarına katkıda bulunuldu.