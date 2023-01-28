Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Bülent Şahin, evinin yakınındaki anne ve ağabeyinin mezarının bulunduğu mahalle kabristanlığında 5 aydır gönüllü temizlik yapıyor.

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Bülent Şahin, evinin yakınındaki anne ve ağabeyinin mezarının bulunduğu mahalle kabristanlığında 5 aydır gönüllü temizlik yapıyor.

Karakese Mahallesinde ikamet eden 3 çocuk babası Bülent Şahin isimli şahıs bir yıl önce iş kazası geçirdi. Evde oturmaktan sıkılın Şahin yaşadığı evin yakınında bulunan mahalle mezarlığında bulunan ağaçların bakımı ve temizliğini yapmak için kolları sıvadı.

5 aydır her sabah resmi mezarlık görevlisi gibi mezarlığa gelen Şahin işe koyularak mezarlıkta bulunan gül dallarının budamasını, yabani otların temizliğini yapıp, ağaç bedenlerini, bakımsız hale gelen mezarları beyaz kireçle badana ediyor.

Kabristanlıktaki annesi, ağabeyi ve yakın akrabalarının kabirlerine de bakım yapan Şahin, "Yaklaşık bir yıl önce iş kazası geçirdim. Baktım evde oturmakla olmuyor. 5 ay önce mezarlığa geldim. Mezarlığımızı güzelleştirmek için buradaki çiçeklerin ağaçların bakımını yapıyorum. Mezarların duvarlarını boyuyorum. İçimden mahallemizin mezarlığını güzelleştirmek geldi. Bende gönüllü olarak kendimi buna adadım” dedi.

Mahalle sakinlerinden Mehmet Ertunç ise Şahi’in örnek bir davranış sergileyerek her gün bir iş disiplini içerisinde mezarlığa geldiğini gönüllü olarak bakım ve temizlik çalışması yaptığını söyleyerek, bundan mutlu olduklarını dile getirdi.