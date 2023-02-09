Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma neden olduğu Hatay’da anne ve kızına sağ olarak ulaşılırken bir kızının ise cansız bedenine ulaşıldı

Kahramanmaraş merkezli depremin yıkıma neden olduğu Hatay’da anne ve kızına sağ olarak ulaşılırken bir kızının ise cansız bedenine ulaşıldı

Depremin ardından deprem bölgesinde görev yapan Erzurum AFAD ekipleri Hatay 600 evler bölgesinde enkaz altında anne ve iki kızının bulunduğunu tespit etti. Gece geç saatlere kadar devam eden çalışmada anne Sima (35) ve Medine (3) sağ olarak çıkarılırken diğer kızları Yağmur’un (11) cansız bedenine ulaşıldı.