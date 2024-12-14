Hatay’ın İskenderun ilçesinde anne ve 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2’si tutuklandı. Zehirlenen baba ve 3 kişinin hastanedeki tedavisi sürüyor.

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İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi’nde yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evde anne Kader Kökçü (35) ve evlatları; İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe’nin (14) cansız bedeniyle karşılaşılmıştı. Baba Emrah Kökçü (43) ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Anne ve 3 evladının gaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği belirlenirken apartmanda yaşayan 21 kişi de kentteki hastanelerde gaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavisi tamamlanan 18 kişi taburcu edilirken baba ve 3 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan 4 kişi mahkemeye sevk edildi. Adli mercilerce; tutuklanan 2 kişi cezaevine sevk edilirken, 2 kişi yurt dışı yasağı tedbiriyle serbest kaldı.

Kaynak: iha