Hatay’da anne ve 3 çocuğunun evlerinde zehirlenerek ölmesi olayıyla ilgili 3 kişi gözaltına alındı. Aynı binada yaşayan ve zehirlenerek tedavi altına alınan 5 kişinin hastanedeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

İskenderun ilçesi Cebike Mahallesi’nde yakınlarının haber alamaması üzerine girilen evde anne Kader Kökçü (35) ve evlatları; İsmail Ege (5), Elif Bilge (12), Yiğit Efe’nin (14) cansız bedeniyle karşılaşılmıştı. Baba Emrah Kökçü (43) ise hastanede tedavi altına alınmıştı. Anne ve 3 evladının gaz zehirlenmesinden dolayı hayatını kaybettiği belirlenirken apartmanda yaşayan 21 kişi de kentteki hastanelerde gaz zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınmıştı. Hastanede tedavisi tamamlanan 16 kişi taburcu edilirken baba dahil 5 kişinin hastanedeki tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Konuyla ilgili ilçe jandarma komutanlığı tarafından 3 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. Şahısların jandarmadaki işlemlerinin ardından gün içerisinde adliyeye sevk edileceği öğrenildi.