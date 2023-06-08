Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde anne ve 2 yavru ayı, tarlada yiyecek ararken bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Arapdede köyü ile Sarıdayı köyü arasında kırsal bölgede tel ile çevrili bir tarlada yiyecek arayan ayılar, telefonuyla görüntüyü çeken vatandaşı fark etmeleriyle panikle kaçışmaya başladılar.

Tarlanın etrafı çevrili tellerin üstünden atlayan ayılar kısa sürede gözden kaybolurken, görüntüyü çeken vatandaş ise kaçan ayıların arkasından gel buraya diye seslendi.

Diğer yandan köy cami hoparlörlerinden bölgede görülen ayılar sebebiyle vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılırken, silah ile ayılara kesinlikle ateş edilmemesi istenildi.