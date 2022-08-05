İzmit Belediyesi’nin hayata geçirdiği Anne Taksi hizmeti, 2020 yılının ekim ayından bu yana hizmet vermeye devam ediyor. Anne Taksi hizmeti 38-42 haftalık gebe anneler, yeni doğum yapmış anneler, 0-2 yaş aralığında bebeğe sahip ebeveynlerin hastane randevularına güvenli bir şekilde ulaştırılmasına olanak sağlıyor.

Antalya’da yayla yolları ve banklar yenilendi

Antalya’da yayla yolları ve banklar yenilendi

İzmit Belediyesi’nin yürüttüğü Anne Taksi hizmeti ebeveynlerin yüzlerini güldürmeye devam ediyor.

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