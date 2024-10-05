DÜZCE(İHA) – Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Muncurlu ek hizmet binasında anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık standı kurularak bilgilendirme yapıldı.
Düzce’de 1-7 Ekim Emzirme Haftası ve Normal Doğum Haftası etkinlikleri kapsamında; Düzce Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimliği Muncurlu ek hizmet binası poliklinikler girişinde anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla stant kuruldu. Ekipler stantta, anne sütünün bebek sağlığı açısından önemine dikkat çekerken, annelere emzirme sürecinde destek olabilecek yöntemler anlatıldı. Ayrıca, anne sütünü arttıran besinler hakkında annelere detaylı bilgi verildi.
Etkinlik çerçevesinde, yeni doğum yapmış annelere bebek hemşireleri tarafından emzirme eğitimi verildi.