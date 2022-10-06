DÜZCE(İHA) – Emzirme Haftasında anne ve anne adaylarıyla bir araya gelen Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Anne sütünü her doğan bebeğimizin iki yaşına kadar almasını önemsiyoruz. Çünkü anne sütü bebekler için bir kalkan” dedi.

DÜZCE(İHA) – Emzirme Haftasında anne ve anne adaylarıyla bir araya gelen Düzce Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, “Anne sütünü her doğan bebeğimizin iki yaşına kadar almasını önemsiyoruz. Çünkü anne sütü bebekler için bir kalkan” dedi.

Düzce İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı ekiplerince 1-7 Ekim Emzirme Haftası’nda, anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla etkinlik düzenlendi. Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ökkeş Kepek, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkan Yardımcısı Uz. Dr. Sabri Aktüre, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkan Yardımcısı Dr. Elif Yılmaz Işık’ında katıldığı ve Sağlıklı Hayat Merkezinde düzenlenen etkinliğe anne ve anne adayları katıldı.

Etkinlikte anne ve anne adayları ile bir araya gelen Sağlık Müdürü Yılmaz, anne sütünün çocuk sağlığına büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

Dr. Yılmaz, anne sütünün önemine dikkat çekerek, “1-7 Ekim Emzirme Haftası, anne sütü öneminin vurgulandığı bir hafta. Daha önce de sizlerin malum olduğu üzere yakın gebe takibi ile ilgili MARKA üzerinden proje hazırlamıştık ve belli bir yaşın üzerin de riskli olan gebelerimizi takip ediyorduk. Bugün doğum yapan annelerimizden bazılarını misafir ettik. 2 yaşına kadar anne sütü çocuğun hem gelişimi, hem sağlığı, hem viral enfeksiyonlardan korunması, anne sevgisi her açıdan çok önemli. O yüzden biz anne sütünü her doğan bebeğimizin iki yaşına kadar almasını önemsiyoruz. Buradan bunu tekrar vurgulamak istiyoruz; o yüzden de bugün arkadaşlarımız da güzel bir etkinlik yaptık. Annelerimizle, bebeklerimizle bir araya geldik ve güzel vakit geçirdik. Tekrar buradan herkese 1-7 Ekim tarihi dışında da anne sütü öneminin vurgulandığı ve önemsendiği günlerin, bebeklerimizin daha sağlıklı olduğu ve daha mutlu olduğu bir dünya diliyorum” diye konuştu.

Dr. Yılmaz, etkinliğe katılan çocuk ve bebeklerle de yakından ilgilendi.