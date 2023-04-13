Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Metin Gümüş anne sütünün ve emzirmenin önemi hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Alaşehir İlçe Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Metin Gümüş yaptığı yazılı açıklamada çocuklar için anne sütünün özellikle ilk 6 ay için çok önemli olduğunu vurguladı. Gümüş, "Ülkemizde; Sağlık Bakanlığı UNICEF işbirliği ile 1991 yılından beri ’Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Sağlık Kuruluşları Programı’ yürütülüyor. Yürütülen programda bebek ölümlerini azaltmak için annelerin bebeklerini yaşamının ilk 6 ayı boyunca sadece anne sütü ile beslemeleri ve 6. aydan itibaren tamamlayıcı besinlerle birlikte 2 yaş ve ötesine kadar anne sütüne devam etmelerinin desteklenmesi gerekiyor" dedi.

Anne sütünün önemi

Anne sütü; bebek beslenmesinde yeri doldurulamayan ideal, özgün ve yaşayan doğal bir besindir. Bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için gerekli olan tüm enerji ve besin ögelerini içerir. Biyoyararlılığı yüksektir ve sindirimi kolaydır. Başta beslenme olmak üzere bebek ve anneye sağlık, bağışıklık, gelişimsel, psikolojik, sosyal ve ekonomik yönden pek çok yarar sağlar.

Gümüş anne sütünün bebek açısından yararlarını şu şekilde sıraladı: "Bebeklerde duyusal ve bilişsel gelişimi destekler. İshal, pnömoni, otitismedia, idrar yolu vb. enfeksiyon hastalıklarından korur. Sadece anne sütüyle beslenme, ishal ve pnömoni kaynaklı bebek ölümlerini azaltır. Hastalıklardan iyileşmeyi hızlandırır. Ani bebek ölüm sendrom riskini azaltır. Astım, egzama ve alerjik hastalıklardan korur. Çocukluk çağı yüksek tansiyon riskini azaltır. Çocukluk, adolesan ve erişkin dönem obezite riskini azaltır. İleri yaşlarda görülen tip II diyabet, kalp damar hastalıkları ve inme riskini azaltır"

Gümüş, anne açısından emzirmenin faydaları hakkında da şu bilgileri verdi: "Doğumdan sonra annenin hızlı iyileşmesine yardımcıdır. Over (yumurtalık) ve meme kanser riskini azaltır. Gebelikler arası süreyi uzatır. Annenin gebelik öncesi vücut ağırlığına çabuk dönmesine yardımcı olur. Annenin sağlıklı ve kaliteli bir yaşam sürmesini sağlar."

Anne sütünün korunması, özendirilmesi ve desteklenmesi için de bilgiler veren Dr. Gümüş şunları söyledi: "Gebeliğin başından itibaren tüm anne adaylarının bebeklerini anne sütü ile besleyebilecekleri konusunda inandırılmalı, cesaretlendirilmeli, motive edilmeli ve bilgilendirilmeli. Doğumdan sonra emziren annelerin iyi beslenmesi, yorgunluktan, stresten uzak kalması, uyku dahil düzenli bir yaşam biçimine sahip olabilmeleri için aile ve arkadaş çevresinden yardım alması. Toplum tarafından emzirmenin bebek için doğal, en kolay, sağlıklı bir beslenme yöntemi olduğunun anlaşılması ve alışveriş merkezleri, restoranlar, iş yerleri gibi sosyal alanlarda emziren annelere uygun ortamların sağlanması. Emzirme tekniği ya da emzirmeden kaynaklanan herhangi bir soruna sahip olan anneye emzirme danışmanları ve sağlık profesyonellerinin destek olmalı. Tüm sağlık çalışanlarının, sağlık profesyonellerinin, sivil toplum kuruluşlarının, işverenlerin, aile ve arkadaş çevresinin emzirmeyi destekleyen her türlü çabayı göstermesi önerilmektedir."