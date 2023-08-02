7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası’nda, Anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Sabri Aktüre’nin katıldığı ve Sağlıklı Hayat Merkezinde düzenlenen etkinliğe anne ve anne adayları katıldı.

Etkinlikte anne ve anne adayları ile bir araya gelen Dr. Yasin Yılmaz, anne sütünün çocuk sağlığına büyük katkı sağladığına dikkat çekti.

Yılmaz, anne sütünün önemine dikkat çekerek, “1-7 Ağustos Emzirme Haftası, anne sütü öneminin vurgulandığı bir hafta. Daha önce de yakın gebe takibi ile ilgili Türkiye’ye örnek olacak proje hazırlamıştık. Belli bir yaşın üzerin de riskli olan gebelerimizi takip ediyorduk. Oradan, bugün doğum yapan annelerimizden bazılarını misafir ettik. Onun dışındaki annelerimizi de misafirimiz oldular” dedi.

Dr. Yılmaz bu haftanın önemli olduğunu belirterek “Çünkü iki yaşına kadar anne sütü çocuğun hem gelişimi, hem sağlığı, hem viral enfeksiyonlardan korunması, anne sevgisi her açıdan çok önemli. O yüzden biz anne sütünü her doğan bebeğimizin iki yaşına kadar almasını önemsiyoruz. Annelerimizle, bebeklerimizle bir araya geldik. 1-7 Ağustos tarihi dışında da anne sütü öneminin vurgulandığı ve önemsendiği günlerin, bebeklerimizin daha sağlıklı olduğu ve daha mutlu olduğu bir dünya diliyorum” diye konuştu.

Etkinlik programa katılan annelere ve programda eğmeği geçen personele aşure dağıtımı yapıldı.