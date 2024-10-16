Niğde İl Sağlık Müdürlüğü tarafından anne sütünün önemini vurgulamak ve bu konuda farkındalığı artırmak amacıyla eğitimler veriliyor.

"Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı" programı kapsamında merkez ilçeye bağlı sağlık evlerinde görev yapan sağlık çalışanlarına eğitim verildi. Verilen eğitimlerde anne sütünün anne ve bebeğin sağlığını koruduğu, küresel anlamda da doğaya katkılarıyla vazgeçilmez bir besin kaynağı olduğu vurgulandı. Çocukların sağlığının korunması ve geliştirilmesi için yürütülen çalışmaların bebeklerin dünyaya gelmeden başladığı ve doğumla birlikte artarak devam ettiğinin belirtildiği eğitimlerde anne sütünün bebeklere ve çocuklara bu hakkı sağlayan en uygun yöntemi olduğu, sağlıklı beslenmeye giden yolda atılması gereken ilk adım olduğunun altı çizildi.

Anne sütü ile emzirmenin korunması, desteklenmesi ve yaygınlaştırılması hedefiyle verilen eğitimlere katılan sağlık çalışanlarına Halk Sağlığı Başkan Yardımcısı Beyza Mat’ın da katılımı ile sertifikaları verildi.