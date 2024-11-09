Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı eğitimi başarı ile tamamlandı.

Eğitim sonunda katılımcılara Başhekim Prof. Dr. Ufuk Kuyrukluyıldız tarafından sertifikaları verildi. Başarılı emzirmenin 11 adımından biri olan; gebelerle, annelerle, yenidoğanlarla ve çocuklarla teması olan tüm sağlık personelinin en az 17 saat teorik - 3 saat pratik olacak şekilde emzirme ve laktasyon yöntemi konusunda annelere gerekli danışmanlık hizmetlerini sunabilecek bilgi, yetkinlik ve becerilerle donatılması amacıyla 6-7-8 Kasım’da Mengücek Gazi Eğitim Araştırma Hastanesinde gerçekleştirilen Anne Sütü ve Emzirme Danışmanlığı eğitimi tamamlandı.

Annelerin bebeklerini doğum sonrasında en erken zamanda emzirebilmelerini, ilk 6 ay sadece anne sütü verebilmelerini ve 2 yaş ve ötesine kadar emzirmenin devam ettirilmesini sağlamayı amaçlayan “Bebek Dostu Hastane” ünvanına sahip olan hastanenin Laktasyon ve Relaktasyon Polikliniği’nde (08:00-16:00 saatlerinde Tel: 0 446 212 22 22 Dahili:11179) ve Kadın Doğum Servisinde Bebek Hemşiresi (16:00-08:00 saatlerinde 0 446 212 22 22 Telsiz:12302) tarafından emzirme danışmanlığı ile ilgili hizmet verilmekte.