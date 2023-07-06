Prof. Dr. Şanlıay Şahin, anne sütünün hem anneye hem de bebeğe çok faydalı olduğunu belirterek, "Anne sütü her yıl yaklaşık 1,5 milyon bebeğin ölümünü önlüyor. İlk 6 ay sadece anne sütünü öneriyoruz. Anne sütü ilk 6 ay bebeğin ihtiyacının yüzde 100’ünü karşılıyor. Maalesef ilk 6 aydan sonra emzirme oranları yüzde 6’lara kadar düşüyor" dedi.

Anne sütünün faydalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mersin Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı eğitim görevlisi Prof. Dr. Şanlıay Şahin, anne sütünün faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyledi. Bu sütün en önemli özelliğinin canlı bir sıvı olması olduğunu vurgulayan Şahin, “İdeal bir besin. Olumlu etkilerini yaşam boyu görüyoruz. Her çocuğun en doğal hakkı. Bir kere çocuğun yaşama şansını artırıyor. Biliyoruz ki biz anne sütü her yıl yaklaşık 1,5 milyon bebeğin ölümünü önlüyor. Bu nedenle de çok ciddi önerilerimiz var. İlk 6 ay sadece anne sütünü öneriyoruz. 2 yıl ötesine kadar anne sütüyle beslenmenin devamını öneriyoruz. Tabi Türkiye Nüfus Sağlık Araştırmasına baktığımız zaman 6’ıncı aydan sonra anne sütüyle beslenme oranlarının ciddi oranda düştüğünü görüyoruz. Gerçekten Türkiye olarak beklenen seviyenin çok altındayız. Biliyoruz ki ilk 6 ayda anne sütü bebeğin ihtiyacının yüzde 100’ünü karşılıyor. Çocuklara bu dönemde su bile vermeye gerek yok. Sonrasında ek gıdalara geçildikçe anne sütü yüzde 50’sini karşılamaya başlıyor. 1’inci yaşından itibaren de anne sütü 3’de 1’i karşılamaya başlıyor. Zaten bebek artık ek gıdalarla beslenmeye başlamış oluyor" diye konuştu.

"İlk 6 aydan sonra emzirme oranları yüzde 6’lara kadar düşüyor"

Anne sütünün hem bebek hem de ebeveyn için çok faydalı olduğunun altının çizen Şanlıay, "Tabi sadece beslenme açısından değil bağışıklık sistemi üzerinde, gelişimsel anlamda, psikolojik anlamda, anne-bebek bağlanması anlamında hatta ekonomik anlamda da çok ciddi faydaları mevcut. Her zaman temiz, ısısı ideal, bebeğin ihtiyacına uygun. Öyle bir özelliği var ki birde anne sütü bebeğin büyümesine göre de ona uygun şekil değiştirmektedir. Kolay hazmedilebilir, biyo yararlılığı çok yüksektir ve hastalıklara karşı da çok ciddi koruyuculuk sağlar. Anne sütü bebeği pişiğe karşı bile korumaktadır. Aynı zamanda da sonrasında ek gıdalara geçen çocuklarda da tat ve kıvama alışmalarında anne sütüyle beslenen bebeklerde daha kolay olduğunu biliyoruz. Reflü ve kabızlık gibi problemlerin yaşanmadığını biliyoruz. Aynı zamanda kanserden koruyucu etkileri var. Ağrı kesici özelliği var. Bu bebeklerin zeka anlamında da iyi gelişiyorlar. Gerçekten anne sütü çok önemli. Anne içinde birçok önemli faydaları var. Sağlıklı nesiller anne sütüyle yetişebilir. İlk 6 aydan sonra emzirme oranları yüzde 6’lara kadar düşüyor. Maalesef istenilen seviyede değiliz. Bizler hem bebek hem de anne dostuyuz. Bu yüzden herkese anne sütünü öneriyoruz" şeklinde konuştu.