Eskişehir’de çocukluğundan beri hayvancılıkla uğraşan Fatma Demirtaç, babası öldükten sonra çocuğu gibi gördüğü ve anne şefkatiyle yaklaştığı hayvanlarına tek başına sahip çıktı.

Odunpazarı İlçesi’ne bağlı Aşağı Çağlan Mahallesi’nde yaşayan Fatma Demirtaç, uzun yıllar boyunca babasıyla birlikte hayvancılıkla uğraştı. Babasının vefatından sonra işleri devralan Demirtaç, bir kadın olarak hayvancılığın tüm zorluklarına tek başına göğüs gerdi. Gününün büyük bir bölümünü hayvanlara ayıran Demirtaç, kendi çocuğu gibi gördüğü 60 adet küçükbaş hayvanına anne şefkatiyle yaklaşıyor. Daha fazla kadının hayvancılıkla uğraşması gerektiğine vurgu yapan Demritaç, severek ve isteyerek yapıldığı sürece her zorluğun üstesinden gelinebileceğine dikkat çekiyor.

“Kadın olarak hayvanlara bakmak biraz zor olsa da işimi sevdiğim için bana zor gelmiyor”

Çocukluğundan beri ailesiyle birlikte hayvancılıkla uğraşan Fatma Demirtaç, hayvanlarla uğraşmanın çok güzel bir his olduğunu söyledi. Onlarla ilgilenmenin kendisine huzur verdiğini ifade eden Demirtaç, “Sürekli hayvanlarla iç içeyim. Babamı kaybettikten sonra tamamen tek başıma uğraşmaya başladım. Bu işi severek yapıyorum. Bir kadın olarak hayvanlara bakmak biraz zor olsa da işimi sevdiğim için bana zor gelmiyor. Bazen bakım işleri biraz zorluk veriyor. Bu devirde yem ve saman satın almak biraz pahalıya mal oluyor. Koyun, kuzu ve keçi gibi küçükbaş hayvanlara bakıyorum. 60 tane hayvanım var. Günümün büyük bir bölümünü hayvanlara ayırıyorum. Uğraşmak, çalışmak ve üretmek güzel bir şey” dedi.

“Bu işlere kadınların daha çok emek vermesi lazım”

Boş zamanı olan insanlara da hayvancılıkla uğraşmasını tavsiye eden Demirtaç, “Tabii ki her işin bir zorluğu olacak ancak sevdikten sonra kolay, yapabilirler. Bu işlere kadınların daha çok emek vermesi lazım çünkü onların anne ruhu olduğu için hayvanlara daha çok sevgiyle yaklaşabilirler ve ilgilenerek bakarlar. Ben de bir anne gibi bakmaya çalışıyorum. Kuzular kendi çocuğum gibi oluyor. Onları çok seviyorum. Emekle büyüttüğün her şey çok değerlidir ve ben bu değerin farkındayım. Canlı bir varlığın büyürken her aşamasını görmek çok güzel. Anneleri gibi onlara sevgiyle ve şefkatle yaklaşıyorum” şeklinde konuştu.