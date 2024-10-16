Jinekolog Kağan Açıkgözoğlu, kadınlarda tüp tıkanıklığının infertilite (kısırlık) nedenlerinden biri olduğunu belirterek, tıkanıklığa veya fonksiyonlarının bozulmasına neden olan sorunlara dikkat çekti. Geçirilmiş enfeksiyon ya da cerrahi işlemin, çikolata kistlerinin, cinsel yolla bulaşan hastalıkların, dış gebeliğin tüp tıkanıklığına yol açabileceğini belirten Uzm. Dr. Açıkgözoğlu, “Tıkalı tüpleri laparoskopik (kapalı) veya laparotomik (açık) olarak tamir etmek mümkün” dedi.

Acıbadem Kent Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Kağan Açıkgözoğlu, kadında görülen üreme sorunlarının nedenlerinden biri olan “tüp tıkanıklığı” konusunda açıklamalarda bulundu. Gebeliğe engel bu durumun tanısının net olarak ortaya koyulabildiğini ve tamir edilme şansının olduğunu belirten Uzm. Dr. Açıkgözoğlu, şu bilgileri verdi: “Tüp tıkanıklığı üreme sorunlarının sebepleri arasında önemli bir faktör. Rahimin her iki tarafından çıkan ve yumurtalıklarla rahimin bağlantısını sağlayan tüplere fallop tüpleri ismini veriyoruz. Sağlıklı bir kadında her ay sağ veya sol yumurtalıktan çıkan bir adet yumurta (oosit) bu tüplerden geçerek rahim içine ulaşır. Tüplerde tıkanıklık olması veya fonksiyonlarının bozulması sonucu ne yazık ki infertilite tubal faktör olarak karşımıza çıkmakta. Sebepleri arasında birçok faktör var fakat en sık tubal faktöre bağlı infertilite sebebini enfeksiyonlar oluşturulmakta, diğer sık gördüğümüz sebepler ise, endometriozis (çikolata kisti), pelvik inflamatuvar hastalık (yumurtalıklar, tüpler, uterus ve bunların etrafındaki yumuşak dokulardan kaynaklanan enfeksiyonlar), cinsel yolla bulaşan hastalıklar (en sık klamidya ve gonore), dış gebelik ve geçirilmiş cerrahi öykü olarak devam etmekte. Sonuç olarak bütün bunlar kadınlarda tüplerde hasara neden olabilmektedir. Bu hastalarda kapsamlı bir jinekolojik muayene sonrası rahim filmi olarak da bilinen histerosalfingografi ile rahim ve fallop tüplerindeki sorunu ortaya tanı noktasında net koyabilmekteyiz.”

Tedaviye hasta özelinde karar verilir

Tedavi konusunda hasta özelinde karar vermenin en doğru yaklaşım olduğunu ifade eden Uzm. Dr. Açıkgözoğlu, “Bazı durumlarda tüpleri laparoskopik (kapalı) veya laparotomik (açık) olarak tamir edilebilmemiz tabii ki mümkün. Bu yöntemden yanıt alınamayan hasta grubunda ise tüp bebek tedavisi uygulanabilir. Bazı hasta grubunda ortaya çıkan hidrosalpenks dediğimiz tüplerin içinde sıvı birikmesi durumunda ise tüp içinde biriken sıvı rahim içine akarak gebelik oluşma şansını da düşürebilmektedir. O yüzden bu durumlarda da tüp bebek tedavisi yapılmadan önce laparoskopi ile tüpün rahim ile olan ilişkisi kesilir veya tüp çıkarılabilir.” diye konuştu.