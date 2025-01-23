Van’da terör örgütü PKK tarafından çocukları dağa kaçırılan aileler, 95’inci haftada da eylemlerini sürdürüyor. Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, "Kendi çocuklarını Avrupa’ya gönderip yedi dil öğreniyorlar. Bizim fakir fukaraların çocuklarını ise dağlarda, mağaralarda fare gibi çürütüyorlar, ölüme gönderiyorlar" dedi.

Evlatları terör örgütü PKK tarafından farklı tarihlerde dağa kaçırılan 35 aile, ellerindeki dövizlerle DEM Parti İl Başkanlığının önüne kadar yürüdü. DEM Parti ve PKK aleyhine slogan atan aileler, tek amaçlarının çocuklarına kavuşmak olduğunu belirtti. Eyleme kızı Şeyma için katılan Nazlı Sancar, 2012 yılında kızının daha 13 yaşındayken eli kolu bağlanarak kaçırıldığını ifade ederek, “Benim ciğerparemi benim elimden kopardılar, götürdüler, HDP götürdü, PKK’ya verdi. Altı yıldır ben bu katil kapısındayım. Ben hakkım olan sadece Şeyma’mı istiyorum, ciğerparemi istiyorum. HDP’den, PKK’dan hiçbir şey istememişiz. Sadece doğurduğumuz evlatlarımızı istiyoruz” dedi.

HDP milletvekillerinin çocuklarının dağda olmadığına dikkat çeken Sancar, “Kendi çocuklarını niye dağa göndermiyorlar? Kendi çocuklarını niye dağlarda, mağaralarda öldürmek için göndermiyorlar? Bize diyorlar ‘Kürt hakkını savunuyoruz’, bu Kürt hakkını savunmak değil. Ben bir Kürt olarak yıllardır bu katil kapısındayım. Niye gelip bana bir açıklama yapmıyorlar? Gelip bir açıklama yapsınlar. Suçlu olduğu için, katil olduğu için, bebek katili olduğu için gelip bir açıklama yapmıyorlar. Kendi çocuklarını Avrupa’ya gönderip yedi dil öğreniyorlar. Bizim fakir fukaraların çocuklarını ise dağlarda, mağaralarda fare gibi çürütüyorlar, ölüme gönderiyorlar. Bizim çocuklarımızın kalemini kırıp, yerine silah verdiler. Kendi çocuklarını bizim çocuklarımızın kanıyla okutuyorlar. Bizim çocuklarımızın kanıyla uçak biletini kesiyorlar. Ama Allah’ın izniyle, devletimizin gücüyle hepimiz de evlatlarımıza kavuşacağız. Devletimiz, çocuklarımız için çok büyük bir mücadele veriyor. Biz hakkımız olan evlatlarımızı PKK’ya, DEM Parti’ye bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Oğlu Hamza Salim için eyleme Hakkâri’den katıldığını belirten Zümrüt Salim ise “Ben oğlumu istiyorum, benim çocuğumu versinler. Artık yeter. Oğlum Hamza eğer beni görürsen, duyarsan dön gel. Artık ben bu acıya dayanamıyorum” diye konuştu.