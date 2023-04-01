Muğla’nın Ortaca ilçesi turistik Dalyan Mahallesinde kanalizasyon büzlerinin içinde yavrulayan anne köpek ve yavruları mahsur kaldı. Anne köpek ve yavruları Ortaca Belediyesi Veteriner hekimi ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ortaca Dalyan Mahallesi Gülpınar Caddesi üzerinde bir villanın kanalizasyon gider büzlerinin içinden gelen yavru köpek sesleri üzerine vatandaşlar, Ortaca Belediyesi Dalyan Zabıta Amirliğini aradı. Yapılan incelemede kanalizasyon büzlerinin içinde bir anne köpeğin yeni yavrulamış üç yavrusu ile çaresizce bağırdıkları belirlendi.

Dalyan Zabıta Amirliği Belediye Veteriner ekiplerine haber vermesi üzerine Veteriner Hekim Hamit Demir ve diğer personeller olay yerine gelerek anne ve üç yavruyu uzun uğraş sonrası Muğla Büyükşehir Belediyesi Ortaca İtfaiye ekiplerinin de desteğiyle büz içerisinde sıkışan anne köpek ve yavrularını kurtardı.

Ortaca Belediyesi rehabilitasyon biriminde görev yapan ve bu gibi kurtarma operasyonlarında deneyimli olan Veteriner Hekim Emrah Aydın, “Yavrular çok içerideydi. Tam zamanında su tahliyesini kapatmışlar. Kepçe ve itfaiye yardımıyla yavruları kurtardık. Çok mutluyuz” derken Veteriner Hekim Hamit Demir, “Yavruların bakımlarını yapacağız. Şimdiden kurtarma çalışmaları sırasında sahiplenmek isteyen vatandaşlarımız çıktı. Mutluyuz dedi” dedi.