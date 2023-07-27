Bingöl’de doğum yapan anne köpek ve 9 yavrusu, jandarma tarafından teslim alınarak hayvan barınağına teslim edildi.

Bingöl merkeze bağlı Bilaloğlu köyünde duyarlı vatandaşlar tarafından kangal cinsi köpeğin doğum yaptığı, yavruları ile anne köpeğin kötü koşullarda ve bakıma muhtaç olduğu, müdahale edilmemesi durumunda telef olacakları jandarma ekiplerine bildirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Çevre Doğa ve Hayvanları Koruma Timi, aç, susuz ve hava sıcakları dolayısıyla ölmek üzere olan anne ile yavru köpeklerin olduğu bölgeye giderek ilk müdahaleyi yaptı.

Ekipler daha sonra anne köpek ve yavrularını alarak Bingöl Belediyesi Hayvan Barınağına teslim etti.