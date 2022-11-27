Sivas’ta anne köpek kanala düşen 2 yavrusunun kurtarılmasını bekledi.

Sivas’ta anne köpek kanala düşen 2 yavrusunun kurtarılmasını bekledi.

Sivas’ın Suşehri ilçesinde Tepeardı Mahallesi’nde kanaldan yavru köpek seslerini duyan vatandaşlar ekiplerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Suşehri Belediyesi İtfaiye Ekipleri ve Suşehri Arama kurtarma Derneği (SUKUT) ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler yaklaşık 100 metre derinlikteki su dolu kanalda 2 tane yavru köpek olduğunu tespit etti. Ekiplerin yaklaşık yarım saatlik çalışması sonucu yavru köpekler düştükleri su dolu kanaldan kurtardı. Yavruların annesi olan köpek ekiplerin çalışması esnasında kanalın başından bir an olsun ayrılmadı. Kurtarılan yavruları ekiplerin elinden almaya çalışan anne köpek dikkat çekti. Sağlık durumlarının iyi olduğu yavru köpekleri ve anne köpeği mahalle sakinleri sahiplendi.