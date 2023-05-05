Gebelik sırasında kan uyuşmazlığı ve kansızlık tespit edilen 25 haftalık bebeğe, Liv Hospital Gaziantep Perinatoloji (Riskli Gebelik)-Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nde Doç. Dr. Tuncay Yüce tarafından anne karnında göbek kordonundan kan nakli yapıldı.

Perinatoloji (Riskli gebelik) / Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Tuncay Yüce, yapılan tetkik ve tahlillerde Fatma Ellavi Muhammed’in 25 haftalık bebeğinde kansızlık tespit etti. Kan değerleri düşük olduğundan hayati riski vardı. Yapılan ölçümlerin ardından, bebeğin "anemi" olduğunu belirlediklerini ifade eden Doç. Dr. Yüce, "Anne karnındaki bebeğin kan değerleri çok düşüktü ve kaybetmek üzereydik. Biz de bebeğe kan verme kararı aldık. Yapılan kan tahlilinin ardından, anne ile bebeği birbirine bağlayan gebe kordonundan iğneyle girerek, kan taşıyan yapıya transfüzyon gerçekleştirdik" dedi.

"Bazı durumlarda kansızlık ile karşılaşılmaktadır"

Anne karnındaki bebeğe yaptıkları kan nakli işlemi hakkında açıklamalarda bulunan Doç. Dr. Tuncay Yüce, "Anne karnındaki bebekler bazı durumlarda kansızlık (anemi) durumu ile karşı karşıya kalabilirler. Bunun en sık nedeni, kan uyuşmazlığına bağlı gelişmekle beraber bu durum bebeğin bir enfeksiyon geçirmesi ya da kan hücrelerinde olan genetik bir rahatsızlık nedeniyle de oluşabilir. Sonuçta hangi nedenle oluşursa oluşsun, bebekte kansızlık oluşması ciddi sonuçlara neden olabilir. Öncelikle kalbinde ciddi yetmezlik ve devamında vücudunun birçok yerinde sıvı toplaması oluşur” ifadelerini kulandı.

"Tedavi şartları göz ardı edilmemeli"

Eğer tedavi yapılmazsa anne karnında bu bebekleri kaybedebileceklerini söyleyen Doç. Dr. Yüce, “Kan uyuşmazlığı gibi bir durum (anne RH negatif, baba RH pozitif olduğu durum) olduğunu bilmiyorsak, sıvı toplaması olana kadar fark edemiyoruz. Ancak kan uyuşmazlığı olduğunu bildiğimiz gebelerde bebeğin vücudundaki kan akımlarına bakarak sıvı toplaması olmadan erken bir dönemde kansızlığı fark edebiliyoruz diyerek bebeklerde kansızlığı tespit ettikten sonra anne karnında kan nakli için hazırlıklara başlıyoruz. Hazırlıklardan sonra özel steril şartlarda uygun özel bir iğne ile ultrasonografi eşliğinde bebeğin göbek kordonuna girerek kan naklini gerçekleştiriyoruz. Bu işlem özellikle kan uyuşmazlığı olan gebelerde daha sık olmak üzere gebelik boyunca tekrarlamalar gerekebiliyor’’ diye konuştu.