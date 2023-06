Gaziantep’te anne karnında kalbi duran 34 haftalık bebek, yapılan müdahale ile yeniden yaşama döndü.

Gaziantep’te yaşayan ve 4. çocuğuna hamile olan 32 yaşındaki Emine Zekeriya, rutin kontrollerinin yapılması için Gaziantep ANKA Hastanesi’ne gitti. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Yasemin Dokuzoğlu, tarafından muayene edilen genç kadının karnındaki bebeğin kalp atışının neredeyse durmak üzere olduğunu fark edildi. Dr. Dokuzoğlu, genç kadını hemen doğuma aldı. Anne karnından alındığında, kalbi ve solunumunun durduğu belirlenen bebeği yaşatmak için adeta zamanla yarış başladı. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları - Neonatoloji Uzmanı Prof. Dr. Ercan Sivaslı tarafından minik bebek için hemen canlandırma uygulaması (NRP) başlatıldı. 30 dakika süren canlandırma işleminin ardından kalp atımı başlayan bebek hemen ANKA Hastanesi’nin tam donanımlı yenidoğan yoğun bakım ünitesine alındı. Kalp, böbrek ve bağırsak başta olmak üzere birçok organı, kalbinin durması nedeniyle olumsuz etkilenen minik bebeğe yenidoğan yoğun bakım sorumlusu Prof. Dr. Sivaslı, 2 aylık bir tedavi uyguladı. Bu süre boyunca yenidoğan yoğun bakım hemşireleri minik bebeği sağlığına kavuşturmak için büyük bir özen ve şefkat gösterdi. Uygulanan başarılı tedavinin ardından sağlığına kavuşan minik bebek hastaneden taburcu edildi.

Bebeğini sağlıklı bir şekilde kucağına alan Emine Zekeriya, “ANKA Hastanesi doktor ve çalışanlarına ne kadar teşekkür etsem az. Eylül benim 4. çocuğum. Eylül’den önce doğan bebeğimi de kaybetmiştim. Kızımı da kaybedeceğim diye çok korktum. Doktorum Yasemin hanımın erken fark etmesi ve Prof. Dr. Ercan hocamın da uyguladığı tedavi sayesinde bebeğim yaşama döndü. Çok ama çok mutluyum. Şu an yaşadıklarıma ben bile inanamıyorum. “dedi Dr. Dokuzoğlu, “Bu gibi durumlarda doktorun durumu erken fark etmesi çok önemli. Bebeğin kalbinin durmak üzere olduğunu anladığım an hızla doğumu gerçekleştirdim. Bebeğimiz doğduğunda kalp atışı ve solunumu yoktu. Ekip olarak adeta zamanla yarıştık. Şu an bir bebeği annesinin kucağında taburcu etmenin mutluluğunu yaşıyoruz ”dedi

“Zamanla yarıştık”

Prof. Dr. Sivaslı ise böyle vakalarda kadın doğum doktorunun hızlı tanı koyması ve hızlı doğumu gerçekleştirmesinin çok önemli olduğuna dikkat çekerek,” Dr. Dokuzoğlu durumu fark edip, doğuma koştururken yenidoğan yoğun bakım ekibine haber verdi. Yeni doğan ekibinin de aynı hızla ve tam donanım ile doğumdan önce annenin başında olması, doğru ve inatçı canlandırma müdahalesi, ileri teknoloji ve tıp uygulaması ile bebeğin tedavi süreci mutlu sona ulaşmasında çok etkili oldu. Zamanla yarıştık. ANKA Hastanesi’nin tüm ekibine çabaları için teşekkür ediyorum. Yeni doğan yoğun bakım ünitemizde 24 saat uzman doktor ve deneyimli ekibimizle amacımız erken doğan veya zamanında doğan hasta bebekleri en son tedavi yöntemleri uygulayarak sağlıklı biçimde hayata kazandırmaktadır. Yenidoğan bebeklerin beslenmesinde en üst düzey hijyen kanallarında ve en uygun dozlarda sağlanma amacıyla TPN ünitesi bulunmaktadır. Gerektiğinde çocuk kardiyoloji çocuk nefroloji çocuk cerrahisi ortopedi beyin cerrahisi konsultasyonu istenmektedir. 32 haftanın altında doğan bebeklerde haftalık kronial usg kontrolleri ve 1. ayından itibaren rutin göz kontrolleri yapılmaktadır. Ünitemiz kendi hastanemiz dışında diğer hastanelerden de bebek kabul etmektedir. Gerektiğinde transferi kendi transport kuvözümüzle yapmaktayız. Kafa içi basınç ve kanama tanısı amacıyla rutin olarak yenidoğan tüm bebeklere kranial (kafa) usg transfontonel yapılmaktadır” diye konuştu.