Bursa’nın İznik ilçesinde kuyuya düşen anne domuz, 5 saatlik operasyonun sonunda yavrularına kavuştu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 2. Bölge Müdürlüğü ekipleri, kuyuda domuzun mahsur kaldığı ihbarı alınca harekete geçti. İznik’e bağlı Mustafalı köyü kırsalında 7 metre derinliğindeki çukura düşerek mahsur kalan anne domuz için İznik İtfaiye ekipleri de seferber oldu. Veteriner Hekimleri Nihal Bilgici Yıldız ve Azizcan Sezer’in anne domuzu düştüğü kuyuda anestezi ile uyuttu. Güvenlik tedbirlerini alan İtfaiye ekiplerinin yardımıyla anne domuz düştüğü kuyudan traktörün de desteğiyle sağlıklı bir şekilde kurtarıldı.

İlk muayenesi yapılan domuzun genel sağlık durumunun iyi olduğu belirtilirken, yüzeysel yaralarının temizlenmesinin ardından doğaya salındı. Anne domuzun düşerek mahsur kaldığı kuyu, insan ve yaban hayvanları için tehlike oluşturması sebebiyle yetkililer tarafından kapatıldı.