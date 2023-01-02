Sincan Belediyesi Anne Çocuk Oyun Evleri’nde bir yandan çocuklara jimnastik dersleri verilirken, bir yandan da çocuKlar spor yapma kültürünü küçük yaştan itibaren edinmiş oluyor.

Sincan Belediyesi Anne Çocuk Oyun Evleri’nde bir yandan çocuklara jimnastik dersleri verilirken, bir yandan da çocuKlar spor yapma kültürünü küçük yaştan itibaren edinmiş oluyor.

Sincan Belediyesi Anne Çocuk Oyun Evleri’nde 3 ile 6 yaş arası çocuklar için etkinlikler yer alıyor. Çocukların zihinsel ve bedensel gelişimine katkı sağlayan etkinliklerin başında ise jimnastik geliyor. Sinir ve kas koordinasyonunu geliştirmeye yardımcı olan jimnastik, Anne Çocuk Oyun Evleri’nde en çok uygulanan sporların başında geliyor. Katılımın ücretsiz olduğu bu evler; Temelli, Yenikent, Evliya Çelebi Anne Çocuk Oyun Evi olmak üzere haftada 6 gün hizmet veriyor.