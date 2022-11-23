Sincan Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda çocukların bilinçlenmesi için Anne-Çocuk Oyun Evi’nde “Geri Dönüşüm Etkinliği” düzenledi.

Sincan Belediyesi, sıfır atık ve geri dönüşüm konusunda çocukların bilinçlenmesi için Anne-Çocuk Oyun Evi’nde “Geri Dönüşüm Etkinliği” düzenledi.

Yenikent Anne Çocuk Oyun Evi’nde çocuklar, anneleriyle birlikte “Geri Dönüşüm Etkinliği” yaptı. Çocukları hem eğlendirmek hem de bilinçlenmelerini sağlamak adına yapılan etkinlikte çocuklar, tuvalet kağıdı ruloları ile dağ evi yaparak, seçtikleri desen ve renklerle dağ evlerini boyadı. Çocukların anneleriyle birlikte gerçekleştirdiği geri dönüşüm etkinliğinde, atık malzemeden oyuncak yapmanın yanı sıra, geri dönüşümün önemi hakkında sohbet de edildi.